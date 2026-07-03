Rusia asegura haber tomado Kostiantynivka, bastión clave de Ucrania en la región de Donetsk

Rusia informa que concretó la toma de Kostiantynivka en la región de Donetsk, eje clave del avance militar ruso en el este de Ucrania.

Rusia aseguró este viernes haber tomado la estratégica ciudad ucraniana de Kostiantynivka, uno de los principales bastiones defensivos de Kiev en la región oriental de Donetsk, aunque las autoridades ucranianas no confirmaron de inmediato la información y medios internacionales señalaron que no podía verificarse de manera independiente.

“La principal noticia es que Kostiantynivka ha sido completamente tomada”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tras una reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, para revisar la situación en el frente de batalla.

DIRECTO PUTIN | RUSIA DECLARA LA CAPTURA TOTAL DE KOSTIANTYNIVKA TRAS LA VISITA AL FRENTE DE DONETSK https://t.co/ZTE1KAQf85 — Negocios TV (@negocios_tv) July 3, 2026

Según Peskov, citado por la agencia EFE, la ciudad había sido convertida por Ucrania en “una fortaleza inexpugnable”, pero fue “totalmente liberada” gracias a la actuación de las fuerzas rusas.

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Kostiantynivka, bastión clave para defender Donestk

Kostiantynivka se encuentra a unos 24 kilómetros al sureste de Kramatorsk y forma parte del denominado “cinturón de fortalezas” ucraniano, una línea de cuatro ciudades clave para la defensa de la industrializada región de Donetsk.

Russian forces have fully captured Kostiantynivka, Peskov claims. Just like they captured Kupyansk and Mala Tokmachka, of course. pic.twitter.com/i8xQh9qmfJ — WarTranslated (@wartranslated) July 3, 2026

La eventual captura de la localidad supondría un avance importante para Moscú, que busca controlar por completo la región antes del fin de la guerra, objetivo reiterado en varias ocasiones por Putin.

Actualmente, Ucrania mantiene el control de cerca de una quinta parte del territorio de Donetsk.

Vladimir Putin, presidente de Rusia, en vestimenta militar, dando un mensaje a la nación, en imagen de archivo. ı Foto: Reuters

Hasta finales de junio, mandos militares ucranianos aseguraban que la ciudad resistía los ataques rusos y rechazaban las afirmaciones del Kremlin sobre una caída inminente.

Reportes de Reuters indicaban entonces que pequeños grupos de soldados rusos habían comenzado a infiltrarse en las afueras e incluso dentro de la localidad, aunque analistas consideraban que no existían condiciones para un avance rápido.

Policías ucranianos recorren la zona de Kostiantynivka, devastada tras ataques de drones rusos. ı Foto: Reuters

La población de Kostiantynivka, que antes de la guerra rondaba los 70 mil habitantes, se ha reducido a aproximadamente 2 mil personas debido a los constantes bombardeos y al deterioro de las rutas de abastecimiento.

La caída de la ciudad, de confirmarse, abriría una nueva ruta de avance hacia Sloviansk y Kramatorsk, dos de los principales centros urbanos que permanecen bajo control ucraniano en el este del país.

Con información de Reuters y EFE.

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