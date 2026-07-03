Tribunal electoral de Perú declara a Keiko Fujimori presidenta electa

Keiko Fujimori, en fotografía de archivo durante su cierre de campaña.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú proclamó oficialmente el triunfo de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales, por lo que la derechista será la nueva presidenta del país sudamericano.

En sesión de este viernes, el JNE, con base en los resultados presentados la semana pasada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE), decretó oficialmente el triunfo de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales, las cuales se concretaron en segunda vuelta.

Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, contendió contra Robero Sánchez en la segunda vuelta presidencial. ı Foto: Reuters

Así, el JNE confirmó que, con 50.135 por ciento de los votos a su favor en el balotaje, Keiko Fujimori será la nueva presidenta de Perú, y asumirá su cargo el 28 de julio de este año.

Keiko Fujimori, quien llegó a la presidencia en su cuarto intento, ganó las elecciones por un ajustado margen frente a su contendiente Roberto Sánchez, quien obtuvo 49.865 por ciento de los votos. Es decir, entre ambos candidatos hubo una diferencia de apenas alrededor de 49 mil 600 votos.

Keiko Fujimori ganó con 50.135 por ciento de los votos en segunda vuelta presidencial. ı Foto: Captura de video

Sánchez Palomino había adelantado que no iba a reconocer una victoria de Fujimori, toda vez que, aseguró, hubo errores en la cadena de custodia de los votos procedentes del extranjero, lo que habría provocado irregularidades en el conteo, las cuales, a su vez, favorecieron el triunfo de la derechista.

Incluso, el conteo de los votos del balotaje se retrasó varias semanas por denuncias de presuntas irregularidades. Sin embargo, la ONPE defendió que el cómputo de las actas se llevó a cabo con total transparencia en todo momento.

Ahora, con la declaratoria del JNE, el triunfo de Keiko Fujimori es oficial, y la derechista será la nueva presidenta de Perú, en un movimiento que los expertos consideran un nuevo giro a la derecha en América Latina.

Empieza una nueva etapa, dice Fujimori

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, se refirió al reconocimiento de su triunfo por parte del JNE y dijo que, con su eventual llegada a la presidencia, “empieza una nueva etapa” en el país.

Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí.



Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de… pic.twitter.com/b1mnqFyMdi — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 3, 2026

“Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo gobierno”, escribió Fujimori en redes sociales.

La próxima presidenta de Perú celebró la declaratoria y, con ella, agradeció “la confianza que millones de peruanos han depositado en mí”.

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