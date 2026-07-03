Petro habla con Trump y le pide retirar a Colombia de lista OFAC: ‘Haré lo mejor’, responde

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo una llamada telefónica con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, a quien le pidió retirar a su país de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ante lo cual el estadounidense respondió: “Haré lo mejor”.

A través de una tarjeta informativa, la Presidencia de Colombia informó que Petro Urrego sostuvo una llamada telefónica con Trump la mañana de este viernes, en la cual se dialogó sobre las acciones conjuntas para combatir el crimen organizado en el hemisferio occidental.

En este sentido, según la Presidencia de Colombia, se reportó un avance significativo en el programa de erradicación voluntaria de cultivos, con cerca de 30 mil hectáreas destruidas, y una proyección de 41 mil al final del año.

Asimismo, de acuerdo con el comunicado, el presidente saliente de Colombia pidió a Trump que, ante el avance de los objetivos para el combate al tráfico ilegal de drogas, se reitere a Colombia de la llamada “lista OFAC”, es decir, los registros de Estados Unidos que identifican a individuos, empresas y países sancionados por terrorismo, narcotráfico o lavado de dinero.

"Gustavo: Un gran Honor.

Amor a Colombia". Donald Trump. pic.twitter.com/1Tl7eIbAPr — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

En respuesta, Donald Trump aseguró que “‘hará lo mejor’ para que ese propósito se materialice”, citó la Presidencia de Colombia.

De la misma forma, Gustavo Petro pidió a Donald Trump la colaboración de Estados Unidos para que programas como el de erradicación voluntaria, y otros en favor del combate al crimen, continúen durante la próxima administración, que encabezará Abelardo de la Espriella.

“Es usted un buen hombre”, dijo Trump a Petro

Finalmente, la Presidencia de Colombia se refirió a la relación entre Petro y Trump, la cual sufrió un revés cuando el primero rechazó las intervenciones de la Casa Blanca en territorio marítimo sudamericano para atacar embarcaciones supuestamente relacionadas con el crimen organizado.

Sobre las 8:15 de la mañana, el Presidente de Colombia, @petrogustavo, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron una llamada telefónica en la que abordaron temas como el cumplimiento, por parte de Colombia, de los compromisos relacionados con la… pic.twitter.com/3S9Zlkl0FL — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) July 3, 2026

Al respecto, la Presidencia de Colombia recordó la reunión que sostuvieron Gustavo Petro y Donald Trump el 3 de febrero en la Casa Blanca. Después de ésta, según el comunicado, Trump reconoció al presidente saliente de Colombia como “un buen hombre”.

“Una vez pude conocerlo, pude entender que usted es un buen hombre”, dijo Trump, según el comunicado del Gobierno.

Asimismo, de acuerdo con la Presidencia, Trump aseguró que espera seguir conversando con Petro sobre “diferentes temas” en próximas ocasiones.

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