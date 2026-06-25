Sheinbaum felicitará a Espriella tras su triunfo en Colombia; apuesta por una ‘buena relación’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que sí buscará una conversación con Abelardo de la Espriella para felicitarlo por su triunfo en las elecciones presidenciales de Colombia.

Luego de que se ratificara que los resultados favorecieron al ultraderechista frente a su contrincante de izquierda, Iván Cepeda, la mandataria mexicana subrayó que siempre se buscará tener una buena relación con aquel y otros países, a pesar de que puedan existir diferencias.

“Obviamente vamos a felicitar al presidente electo de Colombia y buscamos siempre una buena relación con Colombia. Más allá de estar de acuerdo o no en ciertos temas, pues buscamos siempre una buena relación con todos los gobiernos de todos los países del mundo”, sostuvo.

🇲🇽🇨🇴Claudia Sheinbaum adelantó que felicitará al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.



Reiteró que México buscará mantener una relación cercana y de respeto.



La mandataria señaló que, más allá de coincidencias o diferencias en ciertos temas, su gobierno… — Azucena Uresti (@azucenau) June 25, 2026

Ante el avance de la ideología derechista en los últimos años en diversos países de América Latina, llamó a que se abra una discusión sobre la influencia que advierte por parte de agrupaciones extranjeras de dicha corriente política.

Aseguró que estas organizaciones políticas recurren a plataformas digitales para difundir información falsa, situación que, dijo, fue la que motivó el planteamiento, en México, de reformas relacionadas a las pautas en redes sociales.

“Pienso que son dos temas. Uno es y por eso mi llamado permanente a que tenemos que discutir esto en México. Es el tema de la influencia de grupos internacionales de derecha que se organizan para utilizar las redes sociales con noticias falsas. Esto tiene que revisarse en México necesariamente y por eso es importante las reformas que se han planteado”, dijo.

Por otro lado, mencionó que los gobiernos progresistas deben de mantenerse en cercanía con la población, que es lo que, aseguró, intenta hacer su administración por medio del cumplimiento de compromisos.

“Nosotros pensamos que son los gobiernos humanistas, progresistas, los que se acercan más a los pueblos y que para que permanezca un gobierno humanista, pues tiene que tener una cercanía enorme con el pueblo. Pues hoy nosotros lo más importante para nosotros es cumplirle al pueblo y la cercanía y la organización de la gente para defender sus derechos”, declaró.

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MSL