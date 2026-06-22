Trump felicita a De la Espriella por virtual triunfo en presidenciales de Colombia

Donald Trump, presidente de EU (der.), felicitó a Abelardo de la Espriella (izq.) por su virtual triunfo en las presidenciales de Colombia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, por su virtual triunfo en la segunda vuelta electoral celebrada el domingo, y afirmó que, con este triunfo, espera que se construya una buena relación entre ambos países.

A través de un mensaje en la red social Truth, el mandatario estadounidense expresó una felicitación a quien se refirió por su apodo, “El Tigre”, y aseguró que fue un gran honor para él respaldarlo en su campaña electoral.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia. ı Foto: Reuters

Trump aseguró que, con la virtual llegada a la presidencia de De la Espriella, espera que Estados Unidos y Colombia “trabajen juntos para forjar una relación sólida”.

“¡Felicidades a “El Tigre” (¡EL TIGRE!) Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia! Fue un gran honor para mí respaldarlo, y espero con ansias trabajar juntos para forjar una relación sólida entre Colombia y los Estados Unidos de América, ¡lo cual llevará a nuestros dos países a nuevos niveles de grandeza!”, escribió Trump en Truth.

Al momento en el que Donald Trump escribió el mensaje, Abelardo de la Espriella aventajaba en el preconteo del balotaje con 49.66 por ciento de los votos, frente al 48.70 por ciento conseguido por su rival, el candidato oficialista Iván Cepeda.

No obstante, las autoridades electorales de Colombia siguen el conteo de los votos, por lo que aún no se conoce al ganador definitivo de las elecciones presidenciales, las cuales, además, presentan un resultado muy estrecho entre ambos candidatos.

Iván Cepeda, candidato presidencial de Colombia. ı Foto: Reuters

Petro y Cepeda denuncian irregularidades

A propósito, tanto el presidente saliente Gustavo Petro como el candidato oficialista Iván Cepeda han denunciado supuestas irregularidades en el conteo de votos y en miles de mesas de votación. Cepeda Castro incluso ha anunciado su intención de impugnar los resultados de varias de estas últimas.

No obstante, la Registraduría Nacional de Colombia ha desmentido y rechazado la idea de un fraude, al asegurar que el proceso ha sido transparente y que el nivel de coincidencia entre los votos físicos y el sistema supera el 99.9 por ciento.

Con los mismos datos de la registraduria, el resultado de pre conteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda.



No sé puede proclamar ninguno presidente



Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces.



Tranquilidad entre la ciudadanía… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había manifestado su apoyo a Abelardo de la Espriella con anticipación, siendo el derechista una figura muy cercana a su espectro político.

Mientras que, en México, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que prefería esperar a la publicación de los resultados oficiales.

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