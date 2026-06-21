Petro llama a ‘nueva batalla’ en los escrutinios tras reñida segunda vuelta presidencial en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, llamó a abogados y sectores afines a librar una “nueva batalla” en los escrutinios, que definirán los resultados de la segunda vuelta presidencial celebrada este 21 de junio.

A través de un extenso mensaje en la red social X, el mandatario saliente sostuvo que el resultado del preconteo no es definitivo, y señaló que el movimiento Defensores de la Patria se apresuró a declararse ganador “porque temen el escrutinio”.

Petro reconoció la diferencia cercana al 0.3 por ciento a favor de Abelardo de la Espriella, aunque advirtió que podría modificarse durante el escrutinio.

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Gustavo Petro, presidente de Colombia ı Foto: AP

Asimismo, informo que más de 33 mil mesas fueron impugnadas y afirmó que aún debían impugnarse los votos emitidos desde Estados Unidos. Al respecto, en otra publicación aseguró que la jornada en el extranjero fue aún más cerrada, con una diferencia de solo 177 mil votos a favor de De la Espriella, aunque todas las mesas están impugnadas.

Petro advierte retroceso para Colombia

El mandatario colombiano también reparó en lo que consideró “el comienzo del fascismo”, al advertir que el proyecto del virtual presidente electo, Abelardo de la Espriella, podría echar atrás “un cambio de verdad pensado en la gente”.

“Volveremos atrás pero con un pueblo mucho más consciente que antes”, escribió, al tiempo que pidió mantener la unidad e hizo un llamado a la calma ante protestas de inconformes con los resultados de la jornada electoral.

“Escuché el discurso de Abelardo, si sale presidente del escrutinio debería reconocer que la mitad de la población colombiana no estuvo de acuerdo con él , es hora, por tanto, de la reconciliación o si no se pierde la Patria en la violencia”, declaró.

Aunque garantizó que aceptará el resultado definitivo, Petro acusó injerencia extranjera en los comicios presidenciales, así como la compra de votos, y pese a los resultados preliminares defendió su administración al afirmar que “los hechos del gobierno del cambio son imborrables y quedarán en la historia de Colombia”.

En ese sentido, destacó el respaldo electoral a su “proyecto de justicia social” al apuntar que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, superó por un millón los votos que él mismo obtuvo en las elecciones de 2022.

No obstante, insistió en esperar los resultados definitivos. “Ojalá los escrutinios encuentren la verdad”, expresó.

Solicito todas las abogadas y abogados demócratas para asistir a los escrutinios en toda Colombia. Vayan en masa a Corferias en Bogotá



La diferencia que hoy plantea el preconteo real que nos da una diferencia de 0,3 por ciento a favor de Abelardo siempre se ha superado en los… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 22, 2026

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