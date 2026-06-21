Marco Rubio felicita a Abelardo De La Espriella por su victoria en elecciones de Colombia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, tras los resultados de la segunda vuelta presidencial, en una “señal del interés de Washington” por fortalecer la relación bilateral con el próximo gobierno colombiano.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Rubio informó que sostuvo una conversación con el presidente electo para reconocer su triunfo en las urnas y expresar la disposición de la administración encabezada por Donald Trump para trabajar de manera conjunta en temas estratégicos para ambas naciones.
Los mejores días de Colombia están por venirMarco Rubio
La felicitación se produjo después de una jornada electoral marcada por una competencia cerrada, en la que De La Espriella logró imponerse sobre el candidato de izquierda Iván Cepeda por una diferencia menor a un punto porcentual.
Abelardo de la Espriella celebra su triunfo: ‘¡Colombia, aquí está tu presidente!’, dice
En su mensaje, Marco Rubio aseguró que la administración estadounidense espera mantener una estrecha colaboración con el próximo gobierno colombiano en asuntos relacionados con la seguridad regional, el combate a la migración ilegal y el fortalecimiento de los vínculos económicos.
“Acabo de hablar con el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, para felicitarle por su victoria electoral”, señaló el funcionario estadounidense, quien además expresó confianza en el futuro de la relación entre ambos países.
Por su parte, De La Espriella reveló que también sostuvo una conversación con el presidente Donald Trump, quien, según afirmó, manifestó su respaldo y reconocimiento a la victoria obtenida en las urnas.
El presidente electo destacó que diversos gobiernos ya comenzaron a pronunciarse sobre el resultado electoral y llamó a respetar la decisión de los ciudadanos.
Con el 99.99% de las mesas contabilizadas, Abelardo De La Espriella obtuvo el 49.66% de los votos frente al 48.70% alcanzado por Iván Cepeda, una diferencia de poco más de 250 mil sufragios.
El abogado y empresario de 47 años, conocido por sus seguidores como “El Tigre”, llegó a la presidencia como candidato del movimiento Defensores de la Patria y se presentó durante la campaña como una figura ajena a los partidos tradicionales.
Entre sus principales propuestas destacan una estrategia de mano dura contra el crimen organizado y los grupos armados ilegales, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la reducción del tamaño del Estado, recortes fiscales y el impulso al sector minero-energético.
Tras confirmarse su triunfo, De La Espriella aseguró que buscará gobernar con un mensaje de unidad, aunque reiteró que el resultado electoral debe ser respetado por todos los actores políticos del país.
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LMCT