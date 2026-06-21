Segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia 2026: Sigue EN VIVO Lo más relevante

Segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia 2026 EN VIVO: Sigue lo más relevante.

Colombianos salen a las urnas este domingo para elegir en balotaje a su nuevo presidente. Contienden el oficialista Iván Cepeda, con un discurso enfocado en la igualdad social, y el derechista Abelardo de la Espriella, quien promete “mano dura” contra la creciente inseguridad en el país.

11:00 hrs. “Vamos con todo”, dice Cepeda al emitir su voto; llama a “votar con tranquilidad”

El candidato oficialista a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, emitió su voto en Bogotá, Colombia, desde donde afirmó que: “vamos con todo”.

El candidato por el Pacto Histórico hizo un llamado a la ciudadanía a “votar con tranquilidad, serenidad” y a “que triunfe la democracia”.

#TiempoDeElegir 🗳️ El candidato Iván Cepeda entregó declaraciones tras ejercer su derecho al voto e hizo un llamado a la ciudadanía a participar con calma en la jornada electoral. “A votar con tranquilidad, serenidad, que triunfe la democracia”, expresó al salir del puesto de… pic.twitter.com/YjPkQKHezD — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 21, 2026

09:30 hrs. No vinimos a hacer la política de siempre, sino a resolver los problemas de la gente: De La Espriella al emitir su voto

El candidato Abelardo de la Espriella emitió su voto en Barranquilla, Colombia, desde donde reiteró que no busca “hacer la política de siempre”, sino “resolver los problemas de la gente”.

“Vine a resolver los problemas de la gente. José Manuel Restrepo [su candidato a vicepresidente] y yo no vinimos a hacer la política de siempre”, expresó el candidato, al salir de la urna.

El candidato Abelardo de la Espriella vota en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. ı Foto: Europa Press

09:00 hrs. Colombianos tienen oportunidad para reafirmar libertad con su voto: Machado

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, llamó a los colombianos a aprovechar la oportunidad que, en estas elecciones, tiene para “reafirmar su futuro de democracia y libertad”.

Sin expresar preferencia por ninguno de los candidatos, la venezolana llamó a valorar la posibilidad de ejercer un voto libre, y a aprovecharlo en favor del destino que se busca para el futuro de las familias.

“Voten hoy con plena consciencia de la oportunidad que tienen y de la responsabilidad que representa vivir en democracia. Háganlo también con alegría, esperanza y convicción”, escribió Machado Parisca en X.

Queridos colombianos, hoy tienen una oportunidad histórica para reafirmar, a través del voto, el futuro de democracia y libertad que desean para su país y para sus hijos.



Muchos pueblos descubren demasiado tarde el valor de poder elegir libremente a sus gobernantes, cuando ese… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 21, 2026

08:00 hrs. Vote informado, vote por una Colombia libre, pide Gustavo Petro

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la ciudadanía de su país votar “informado” y en favor de un país “libre y equitativo”.

“Yo votaré como siempre por la Libertad, la Vida y el Progreso. [...] Voto por una Colombia libre, equitativa que avance en el difícil camino de la Paz y la riqueza social”, escribió en mensajes distintos en la red social X.

“A defender nuestra Vida, las de mis hijas y las familias de Colombia, a defender la vida que genera solo la justicia social en la sociedad, a defender la vida del agua y la naturaleza”, abundó Petro Urrego.

A defender nuestra Vida , las de mis hijas y las familias de Colombia, a defender la vida que genera solo la justicia social en la sociedad, a defender la vida del agua y la natutaleza.



Por la Vida y la Libertad, siempre, siempre, siemprepic.twitter.com/9IyWJ0rn1u — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

07:00 hrs. Abren urnas en Colombia para segunda vuelta presidencial

A las 08:00 horas del día (07:00 horas en horario del Centro de México), el Consejo Nacional Electoral (CNE) decretó la apertura de las urnas y el inicio de la jornada electoral este domingo.

El presidente del CNE, Cristian Quiroz, hizo un llamado a “votar en paz, con plenas garantías”.

“Los colombianos pueden acudir a las urnas con la certeza de que esta es una de las jornadas electorales con mayores controles y mecanismos de vigilancia en la historia del país”, citó el CNE a su presidente en una publicación en X.

#AEstaHora🔴| “Una diferencia política no nos puede costar un amigo, la familia y mucho menos la vida.” 💬🗳️🇨🇴

El presidente del CNE, Cristian Quiroz, en la instalación oficial de la segunda vuelta. Su llamado: votar en paz, con plenas garantías #LegitimidadYTransparencia… pic.twitter.com/iAqmNt2F2N — CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) June 21, 2026

Colombianos votan por su nuevo presidente, entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Después de una compleja primera vuelta, con 11 candidatos, y en medio de un clima de polarización y creciente preocupación por la violencia y la inseguridad, 41 millones de colombianos habilitados salen a las urnas este domingo para elegir en balotaje a su nuevo presidente, entre el oficialista Iván Cepeda y el derechista Abelardo de la Espriella.

Cepeda Castro, apoyado por el presidente saliente Gustavo Petro, llegó a la segunda vuelta con 40.9 por ciento de los votos, una cantidad considerablemente menor a su rival, el independiente Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 43.74 por ciento.

Abelardo De La Espriella. ı Foto: Especial.

Iván Cepeda, senador y una de las principales figuras de la izquierda colombiana, busca continuar el proyecto de Gustavo Petro en Colombia, con un discurso centrado en la reducción de la desigualdad y la pobreza, el impuesto a las grandes fortunas y la reducción de las exenciones empresariales.

Asimismo, el candidato por Pacto Histórico planteó continuar con las negociaciones con grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) si cumplen con las condiciones para detener la violencia.

El candidato presidencial de Colombia, Iván Cepeda ı Foto: Reuters

En tanto, Abelardo de la Espriella, apodado por sus seguidores como “El Tigre”, ha impulsado una campaña basada en la promesa de aplicar “mano dura” contra el crimen, el narcotráfico y los grupos armados ilegales.

Su discurso se basa principalmente en el combate a la inseguridad, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la construcción de mega cárceles, la reforma del sistema penitenciario y la reducción del tamaño del Estado.

De la Espriella, quien superó en la primera vuelta a Iván Cepeda con alrededor de 660 mil votos, ha recibido apoyo de otros candidatos de derecha quienes no pasaron al balotaje, como Paloma Valencia.

Dispositivo de seguridad instalado durante la primera vuelta de elecciones presidenciales en Colombia. ı Foto: Reuters

Incluso, ha sido respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que un triunfo de “El Tigre” es importante para la relación entre Washington y Colombia.

Quienquiera que obtenga el triunfo en el balotaje se enfrenta al reto de combatir la creciente inseguridad en Colombia. De acuerdo con cifras oficiales recogidas por agencias internacionales, en 2025 se registraron 14 mil 780 homicidios en el país, la cifra más alta desde 2015.

Esta situación estaría relacionada con la creciente presencia de grupos criminales, entre ellos el Clan del Golfo o grupos paramilitares como el ELN o las disidencias aún presentes de las FARC.

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