Erupción del Volcán de Fuego obliga a evacuaciones en Guatemala

La actividad del Volcán de Fuego volvió a poner en alerta a Guatemala. Las autoridades activaron evacuaciones preventivas en comunidades cercanas al coloso después de que las erupciones aumentaran en intensidad y se registrara una mayor emisión de gases, ceniza y material incandescente.

El incremento de la actividad eruptiva llevó a las instituciones encargadas de la gestión de riesgos a reforzar el monitoreo permanente y coordinar acciones para proteger a la población asentada en las zonas consideradas de mayor vulnerabilidad.

Las imágenes difundidas durante las últimas horas muestran grandes columnas de ceniza, explosiones constantes y el descenso de flujos piroclásticos por distintas barrancas del volcán, uno de los más activos de Centroamérica y responsable de una de las mayores tragedias naturales registradas en Guatemala en años recientes.

El Volcán de Fuego hizo una fuerte erupción a las 00:43 horas de este lunes y la misma quedó grabada por una cámara de vigilancia.



El Insivumeh ha informado que el coloso entró en una nueva fase eruptiva y podría progresar a una fase explosiva más intensa.



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Guatemala activa evacuaciones

Las autoridades guatemaltecas informaron que, como medida preventiva, comenzaron las evacuaciones en el caserío El Porvenir y la aldea Las Lajitas, ubicados en el municipio de San Juan Alotenango, en el departamento de Sacatepéquez.

De acuerdo con el Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), la medida busca salvaguardar la integridad de las personas que viven en sectores expuestos a los efectos de la erupción y se desarrolla de manera coordinada con autoridades locales e instituciones de emergencia.

La secretaria ejecutiva de CONRED, Claudinne Ogaldes, confirmó a la agencia de noticias The Associated Press que la actividad volcánica comenzó durante la mañana del lunes y fue aumentando de forma constante a lo largo del día, motivo por el cual se decidió evacuar de manera preventiva a las comunidades cercanas.

#Urgente. La erupción parece ser más fuerte, con más ríos de lava y varios reportes indican que los retumbos han aumentado. pic.twitter.com/8wCZxOV0lD — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) August 4, 2026

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) informó que la erupción elevó su nivel de explosividad y desarrolló una fuente de lava de entre 200 y 300 metros de altura sobre el cráter, expulsando material incandescente hacia distintos flancos del volcán.

Durante la madrugada del martes también se reportó el descenso de corrientes de densidad piroclástica por las barrancas Las Lajas y Honda, además de las ya identificadas en Seca, Taniluyá y Ceniza. Estas corrientes están conformadas por gases volcánicos, ceniza, fragmentos de roca y temperaturas extremadamente altas, desplazándose a gran velocidad por las laderas del volcán.

Bajo 'Alerta Anaranjada Institucional’, las autoridades fortalecieron la vigilancia permanente y advirtieron que estos flujos podrían recorrer mayores distancias si la actividad eruptiva continúa intensificándose. Asimismo, señalaron que la dispersión de ceniza podría afectar regiones ubicadas hasta 100 kilómetros al oeste y noroeste del volcán.

El Volcán de Fuego no da tregua.



La mayor erupción en años sigue lanzando gran cantidad de ceniza y flujos piroclásticos hacia varias barrancas del volcán.



Varias comunidades han sido evacuadas durante la madrugada. pic.twitter.com/iAwe3DRTPx — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) August 4, 2026

El Volcán de Fuego se localiza entre los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez, aproximadamente a 30 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala. Con una altura de 3 mil 768 metros sobre el nivel del mar, es considerado uno de los volcanes más activos del país.

La nueva emergencia también revive el recuerdo de la devastadora erupción ocurrida en junio de 2018, cuando una avalancha de material volcánico sepultó comunidades enteras, dejó más de 200 personas fallecidas y afectó a cerca de 1.7 millones de habitantes, convirtiéndose en una de las peores tragedias naturales registradas en Guatemala.

⚡🌋 FLASH | GUATEMALA : le volcan de Fuego, l’un des plus actifs au monde, est entré en éruption dans la nuit de lundi à mardi. Colonne de cendres jusqu’à 5 000 mètres et alerte « danger » émise. pic.twitter.com/g6fKrC1Cez — AlertesNewsFR (@AlertesNewsFR24) August 4, 2026

Con información de AP y Reuters

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