Fallecidos por crisis en Ceuta ya alcanzan 88

El Gobierno de la ciudad de Ceuta elevó a 88 la cifra de personas que han aparecido muertas en las inmediaciones del enclave fronterizo del Tarajal como consecuencia de la entrada masiva de miles de migrantes el pasado jueves.

Fuentes del Ejecutivo que preside Juan Jesús Vivas informaron que tienen constancia de este número de fallecidos, la mayoría de los cuales han sido trasladados a las dependencias del antiguo Hospital Militar de la ciudad.

El Dato: La ola migratoria, según Marruecos, fue provocada por mensajes falsos en redes sociales que afirmaban que se había abierto la frontera con España.

También calcula que pudieron entrar unas 80 mil personas, teniendo en cuenta el número que han retornado así como los registros efectuados por varias fuentes policiales.

Señaló entre 3 mil y 5 mil migrantes permanecen en la ciudad y no han querido aceptar el retorno a Marruecos a pesar de que se ha facilitado su traslado en autobuses.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, elogió la gestión “eficiente y eficaz” de la última crisis migratoria en Ceuta por parte de las autoridades de España y Marruecos, e insistió en dar una “respuesta europea común”, unida y solidaria.

“Quiero elogiar la rápida gestión de las devoluciones de las personas que entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos. Tanto las autoridades españolas como las marroquíes han gestionado esta situación de forma eficiente y eficaz, logrando impedir con éxito el traslado ilegal hacia la España peninsular y Europa”, dijo Von der Leyen en una carta dirigida al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Ayer el Ministerio de Exteriores marroquí aseguró que días antes de la avalancha migratoria en Ceuta alertó a España que la decisión del Tribunal Supremo de comienzos de julio, que prohíbe las devoluciones exprés de quienes lleguen a Ceuta o Melilla a nado, debilitaba la cooperación migratoria.

infancia vulnerable. Una de las secuelas que ha dejado la oleada migratoria hacia el enclave español es la saturación severa en los servicios locales de protección a la infancia.

A diferencia de la deportación inmediata de adultos, esto no ocurre con los menores, quienes quedan bajo la tutela del Estado español. El gobierno local señaló que al menos mil 206 menores extranjeros no acompañados permanecen bajo resguardo en centros de acogida.

La Policía Nacional realiza la identificación con toma de huellas y datos, mientras equipos de emergencia y salud otorgan asistencia básica.

Los ministros de Interior de los 27 Estados miembros de la Unión Europea mantendrán hoy una reunión informal para analizar la crisis migratoria que estalló la pasada semana en Ceuta.

Socios como Austria van a presionar en la creación de centros de inmigrantes en terceros países para prevenir la situación de la frontera española.

Así lo deja claro el ministro del Interior austríiaco, el conservador Gerhard Karner, tras recordar que las posibilidades legales para instalar centros de acogida de migrantes extracomunitarios “se crearon en el pacto de asilo”.