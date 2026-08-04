Mantendrá bloqueo naval

Trump reprocha a Irán su “actitud hipócrita”

Trump aseguró que las conversaciones con Irán continúan, pese a que Teherán lo niega, y advirtió que mantendrá el bloqueo naval hasta alcanzar un acuerdo

Trump, ayer, en el despacho Oval.
Trump, ayer, en el despacho Oval. Foto: Especial
Por:
La Razón Online

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró ayer que las conversaciones con Irán “están en curso en este momento”, aunque el régimen lo niegue.

Durante un evento en la Oficina Oval dijo: “Ésta es la última oportunidad para que firmen un buen documento”, un acuerdo que evite una mayor escalada bélica y que su liderazgo sea “decapitado”.

Antes, criticó la actitud “hipócrita” de Irán por su negativa a confirmar que se encuentran en negociaciones con Washington y amenazó con mantener el bloqueo naval a las costas iraníes “hasta que no se alcance un acuerdo o una rendición total”.

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“¡La actitud del liderazgo iraní es increíblemente hipócrita! Piden una reunión, algunos dirían que ‘suplican’, comienzan las conversaciones y se programan otras para el futuro inmediato; sin embargo, declaran abiertamente y con orgullo que no están negociando nada, que no se está discutiendo nada y que sólo tratan con Omán”, escribió en su cuenta de Truth Social.

“Nada llega a Irán a menos que nosotros lo permitamos, y nada pasará a menos que se alcance un acuerdo o se produzca una rendición total. Tanto si Irán quiere admitirlo como si no, lo cierto es que estamos hablando de una solución a un problema que ellos han provocado por décadas”, dijo.

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