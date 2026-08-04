Petro convoca a crear “milicia popular” a cinco días de que lo releve De la Espriella

EL PRESIDENTE de Colombia, Gustavo Petro, gesticula durante una conferencia de prensa en el palacio presidencial, ayer.

Acuatro días de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella, en Colombia, el saliente presidente Gustavo Petro instó a los movimientos sociales a organizar una “milicia popular” para defenderse de eventuales agresiones de lo que denominó el “fascio narcotraficante”, luego de ataques contra un líder indígena y un político de su partido el fin de semana.

“Le solicito al movimiento indígena, campesino, popular y estudiantil del Cauca organizar las guardias libertadoras para contrarrestar a los asesinos organizados con la fuerza de la red y el poder popular”, afirmó en la red social X.

El Dato: De la Espriella, respaldado por Trump, asumirá la presidencia de Colombia el 7 de agosto en Cali; es la primera vez de cambio de sede fuera de Bogotá y del Capitolio.

El exgerrillero instó a los movimientos sociales a reunirse el 7 de agosto en Cali para “organizar las guardias libertadoras y las formas de la resistencia”. Se espera que en el marco de la posesión presidencial se registren manifestaciones de sectores opositores a De la Espriella.

“Las guardias libertadoras sólo obedecen órdenes de su comunidad en asamblea, es la comunidad la que decide si deben armarse o no, de acuerdo a la magnitud de la agresión”, aseguró Petro.

El Tip: Tras su toma de protesta, De la Espriella enviará un mensaje a grupos armados ilegales; promete mano dura.

Petro, quien militó en la extinta guerrilla M-19, considera las “guardias libertadoras” como formas de “milicia popular que deben actuar en coordinación con el ejército nacional” en los lugares donde las “mafias” busquen dominar a los militares, a quienes instó a desobedecer si les ordenan “asesinar al pueblo”.

Ante este llamado, Andrés Macías, investigador de conflicto y temas de paz de la Universidad Externado, explicó a AP que las declaraciones de Petro resultan delicadas porque “introducen la posibilidad de legitimar el uso de las armas por parte de actores civiles en un contexto donde Colombia ya enfrenta una alta fragmentación de la violencia” por parte de grupos armados ilegales.

En regiones como Cauca, donde las comunidades padecen la presencia de actores armados, Macías advierte que se podría aumentar la desconfianza en las instituciones y dificultar la “diferenciación entre organizaciones comunitarias legítimas y estructuras armadas ilegales”. Por su parte, el exmilitar y representante por el Partido Conservador, Guillermo Blanco, advirtió en X que lo propuesto por Petro “choca con el orden constitucional y sólo alimenta el riesgo de fortalecer estructuras armadas paralelas”. En los últimos días de su gobierno Gustavo Petro ha insistido en que su sucesor, el conservador Abelardo de la Espriella, representa la llegada del “fascismo” a Colombia.

AMENAZA DE EXPLOSIVOS. El presidente saliente aseguró ayer que tienen “información de decenas de toneladas de explosivos en Cali, Valle del Cauca y otros lugares” que se trata de neutralizar, sin indicar si podrían ser usadas en el marco de la posesión presidencial.

De acuerdo con el mandatario, grupos vinculados al narcotráfico y disidencias de las antiguas FARC pretenden ejecutar actos de terrorismo para justificar la declaratoria de conmoción interior, figura constitucional que permite decretar medidas especiales de orden público por hasta 90 días.

Ayer se reveló información de reportes de equipos de inteligencia que señalaban un presunto plan del frente Carlos Patiño, una de las estructuras de las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco, para ejecutar acciones terroristas entre el jueves 6 y el viernes 7 de agosto, día del relevo presidencial.

Advertían que la estructura armada pretendía utilizar drones para realizar labores de reconocimiento sobre los escenarios previstos para la transmisión de mando. El objetivo era identificar los movimientos de las delegaciones oficiales, seguir los recorridos desde el aeropuerto Guillermo León Valencia y ubicar los puntos de mayor concentración de personas durante los actos protocolarios.

Los informes también señalaban que, una vez identificados esos objetivos, el frente Carlos Patiño evaluaba emplear drones de alta tecnología equipados con sensores térmicos para lanzar cargas explosivas contra vehículos o asistentes a la ceremonia. Aunque se trataba de un escenario de riesgo construido por los organismos de inteligencia, las alertas elevaron el nivel de preocupación de las autoridades.

Para velar por la tranquilidad de la ceremonia en la Arena USC de Cali y de las concentraciones pacíficas convocadas en diversas ciudades, las Fuerzas Militares y de Policía han desplegado a más de 11 mil efectivos. El evento contará con la presencia de figuras internacionales destacadas como el rey Felipe VI de España y mandatarios de la región como Javier Milei, Nayib Bukele y Daniel Noboa.

INSISTE EN FRAUDE. Petro insistió ayer en un presunto fraude “algorítmico sistemático” en las elecciones presidenciales, desconociendo la victoria de De la Espriella, basado en “70 mil testigos digitales”, como llamó a ciudadanos voluntarios que revisaron las actas de votación.

“Se me exige para no ponerme en una cárcel, que la quieren aquí o en el extranjero, que me porte bien, pero, ¿cómo un demócrata puede aceptar el fraude electoral?”, afirmó Petro, quien sostuvo que teme que lo “extraigan” bajo falsas acusaciones, y avizoró una “guerra civil” en Colombia por el rechazo que genera ése y otros planes del próximo gobierno en amplios sectores. Esto en aparente referencia a lo ocurrido con Nicolás Maduro en Venezuela, quien fue capturado por Estados Unidos.

También, el mandatario dijo que la llegada al poder del ultraderechista Abelardo de la Espriella puede desencadenar una “guerra civil”.

“Está clarito lo que puede ser una guerra civil en Colombia… Estamos ante un fraude y ante un problema institucional indudablemente profundo y es la posesión del presidente ilegítimo”, dijo en una rueda de prensa desde el palacio presidencial en Bogotá.