Denuncias hacia Rafael Poveda: ¿Quienes son Juanita Gómez, Laura Palomino y Mónica Rodríguez?

El pasado 30 de julio la cuenta Yo te Creo Colega compartió dos testimonios en los que se señalaba a Rafael Poveda como presunto acosador y abusador sexual, por lo que posteriormente el comunicador compartió una llamada telefónica que sostuvo con Juanita Gómez, Laura Palomino y Mónica Rodríguez.

Como parte del movimiento colombiano Yo te Creo Colega, se compartió el testimonio anónimo de una mujer, y el testimonio de Sofía Vela Mejía, quienes aseguraron que fueron víctimas del periodista.

Posteriormente, Rafael Poveda compartió el audio de una llamada que sostuvo con las periodistas Juanita Gómez, Laura Palomino y Mónica Rodríguez, quienes le comunicaron que publicarían el material, y que él tenía derecho a réplica en su espacio.

En dicha llamada Rafael Poveda pide a las periodistas en reiteradas ocasiones que le compartan el nombre de las denunciantes y el año en el que presuntamente ocurrieron los hechos señalados, con la finalidad de brindarles su versión de los hechos.

Las tres periodistas sostuvieron que compartirían el testimonio de las denunciantes por medio de material pietado con la finalidad de mantener su identidad anónima, para que él contara con la información necesaria para compartir su versión de los hechos tal como las presuntas víctimas lo hicieron.

Posteriormente compartieron un comunicado en el que precisaron que desde el 27 de julio habrían comunicado a Rafael Poveda sobre su derecho a réplica, y ratificaron que el movimiento Yo te Creo Colega “no busca protagonismo ni confrontación”.

¿Quienes son Juanita Gómez, Laura Palomino y Mónica Rodríguez?

Juanita Gómez, Laura Palomino y Mónica Rodríguez son tres periodistas colombianas que actualmente dirigen el movimiento Yo te Creo Colega, en el que reciben los testimonios de violencia, acoso y abuso sexual que existe dentro de los medios de comunicación.

Recientemente publicaron un video en el que comparten pese a que su labor periodística ha sido fuertemente señalada en los últimos días, no dejarán de escuchar los testimonios de las víctimas.

Asimismo, ratificaron cinco ocasiones en las que se comunicaron con Rafael Poveda para notificarle sobre las publicaciones que se realizarían, con la finalidad de que el periodista pudiera brindar su testimonio sobre los señalamientos.

“Desde Yo te Creo Colega sí buscamos a Rafael Poveda, sí le hicimos preguntas, y sí le enviamos información sobre los casos” señaló Laura Palomino; mientras que Mónica Rodríguez dijo que reconocían que pudieron abordar la llamada “de otra manera”.

Por su parte Juanita Gómez precisó que el movimiento Yo te Creo Colega es un espacio seguro para las víctimas, y que este es solamente un canal para dar a conocer los testimonios, pero que no son los jueces de las historias que presentan.

Adicionalmente, compartieron que Sofía Vela realizó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación de Colombia desde el 17 de julio, y que será dicha institución la que realice el debido proceso.

Apuntaron que tanto las tres periodistas como Sofía Vela han recibido amenazas de muerte, y sostuvieron que los micrófonos de Yo te Creo Colega continúan abiertos para que Rafael Poveda pueda dar su versión tal como las presuntas víctimas.

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