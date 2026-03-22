¿Quiénes son los periodistas de Caracol acusados de acoso? Esto se sabe

En días recientes se publicaron testimonios en los que se señala a dos periodistas y presentadores de televisión colombianos por presuntamente cometer acoso sexual en contra de al menos cuatro mujeres que trabajaron con ellos.

La televisora colombiana Caracol emitió un comunicado en el que señalaba que se está llevando el debido proceso de investigación para determinar las acciones que tomarán.

Apuntan que, ante las denuncias que recibieron en contra de dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual, garantizan el debido proceso, confidencialidad y respeto de las familias y partes involucradas, priorizando la protección y acompañamiento de las eventuales víctimas.

El 22 de marzo durante una emisión el periodista y director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas se pronunció ante los hechos denunciados, y señaló que “para mí como director es un hecho triste”, pero que se tiene que seguir los protocolos laborales y legales estrictor y rigurozos correspondientes.

Muy bien, Juan Roberto Vargas. pic.twitter.com/D1PNYR5NMY — Cristina Carrizosa (@CCarrizosaC) March 22, 2026

Pese a que en redes sociales circulan los nombres de Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego debido a que; de acuerdo con medios locales, ambos no estuvieron en su espacios de trabajo, en los testimonios que dieron a conocer en el medio Infobae solo señalan a uno de estos.

Testimonios de acoso en Caracol Televisión y RCN

Infobae Colombia dio a conocer dos testimonios en los que protegieron el nombre de las presuntas víctimas, quienes señalan que tanto ellas como al menos otras dos mujeres denunciaron con las directivas de Caracol a Ricargo Orrego por acoso sexual.

El primer testimonio que presentan es el de “Valeria”, quien señala que trabajó por cuatro años en RCN, en donde el jefe de la mesa de asignaciones, Fernando Peña, tenía una actitud violenta hacia los periodistas.

Compatió que Fernando Peña la acosó sexualmente cuando la redacción estaba casi sola, por lo que ella se sintió paralizada y “muerta del miedo” al no saber si la acción podía escalar o si la iba a golpear por defenderse o hablar.

“Me coge por detrás, me abraza muy pegado rodeando sus manos muy cerca de mi cintura y mi pecho, me dice: ‘mi chiquitina linda, la mas chiquita de esta mesa, estas muy linda’, y me da un beso en la boca SIN PERMISO, SIN AUTORIZACIÓN, SIN TENER NADA” se lee en la captura de pantalla compartida por Infobae Colombia.

Compartió que el día de su renuncia recibió una amenaza por parte de Fernando Peña, quien le dijo “malparida, cogiste esta sección como de aeropuerto, no vas a tener más oportunidades.”

Comunicado de Caracol Televisión ı Foto: Redes Sociales

Luego de su renuncia a RCN, Valeria comenzó a trabajar en Caracol Televisión; en donde de nueva cuenta fue víctima de acoso sexual, pero en esta ocasión este acto fue cometido por Ricardo Orrego.

Señaló que Orrego acostumbraba a invitar a las colaboradoras de Caracol a su oficina para encerrarlas y acercarse indebidamente a ellas, y apuntó que el presentador acosaba a otras mujeres, pues ella veía “sus abrazos con doble intención.”

El otro testimonio compartido es el de “Sara”, quien sufrió varios episodios de acoso sexual cometidos por Ricardo Orrego, quien incluso la besó sin su consentimiento en al menos dos ocasiones distintas.

Sara se integró al equipo de trabajo de Caracol Televisión junto con una de sus amigas, quien le advirtió que tuviera cuidado con Ricardo Orrego y que nunca estuvieran solas con él, pues este era conocido por ser “un acosador horrible, superintimidante.”

Pese a que la relación de Sara con Orrego era cordial inicialmente, este las invitó a pasar a su oficina en alguna ocasión para darles unas camisetas del mundial, pero al despedirse de ella le dio “un pico así como esquinado”, situación con la que se sintió incómoda.

En la segunda ocasión Sara se encontró a Ricardo en los pasillos de Blu Radio cuando ella se dirigía al sanitario, y luego de una breve conversasión el presentador la besó pese a que esta le había dicho que no quería hacerlo, e incluso le dijo “Dame un beso bien, con lengua.”

La periodista y su compañera de trabajo denunciaron con las directivas de Caracol Televisión a Ricardo Orrego en 2023, quienes les informaron que también otras mujeres han sido víctimas de acoso sexual por parte del presentador; por lo que hablarían con él para “poner un ultimátum”

Pese a esta afirmación, Sara señala que no se han tomado medidas al respecto, pues “no sé si lo suspendieron, pero evidentemente el man siguió ahí. La conclusión es que no pasó nada. Eso fue en 2023 y estamos en 2026 y no pasó nada.”

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