¿Quién es Sofía Vela, la mujer que denuncia abuso de Rafael Poveda?

Rafael Poveda se suma a la lista de periodistas y presentadores colombianos que han sido señalados por presuntamente cometer acoso o abuso sexual en contra de excompañeras de trabajo.

Como parte del movimiento Yo te Creo Colega; en el que periodistas y trabajadoras de medios de comunicación pueden compartir sus testimonios de violencia sexual, la directora de la Fundación Las Guaguas, Sofía Vela Mejía, compartió su testimonio en dos videos publicados en redes sociales.

“En este espacio compartimos su testimonio, el cual corresponde exclusivamente a su versión de los hechos, relacionados con una denuncia que ya fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación” se lee en la publicación.

Asimismo, precisan que el contenido fue publicado “en ejercicio de la libertad de expresión, información y prensa”, y que Rafael Poveda fue invitado para que ejerciera su derecho a réplica.

Testimonio de Sofía Vela Mejía

Sofía Vela comparte que tenía 29 años de edad cuando se encontraba trabajando como abogada del gerente en Canal Capital y fue víctima de abuso sexual, y puntualizó que no es la primera vez que atraviesa por este tipo de situaciones.

Compartió que pese a que no se veía como presentadora le gustaba desempeñarse en dicho rol, por lo que tomó un curso intensivo en la productora de Rafael Poveda, quien la arribó al terminar dicho curso para reconocer su trabajo.

Posteriormente la invitó a tomar un café y ella aceptó debido a la oportunidad laboral que esto podría representar por la trayectoria del periodista; sin embargo, el plan inicial cambió y este le dijo que pasarían a su casa a dejar el automóvil para después ir a un bar o café que se encontraba frente a esta.

Vela Mejía comparte que debido a que ella ha sido víctima de violencia sexual en varias ocasiones tiene un trauma muy fuerte; además de depresión, estrés postraumático y ansiedad, lo que ha hecho que su cerebro “registre ciertas conductas o acciones como peligrosas, y mi cuerpo reaccione de una forma que no la decido yo”.

Sofía señala que cuando Rafael Poveda comenzó a hablar sobre su aspecto físico ella empezó a sentirse insegura, por lo que intentó redireccionar la conversación hacia el ámbito profesional en repetidas ocasiones.

Fui víctima de un intento de violación de un taxista en 2018... En ese momento íbamos por ese puente, y mi cuerpo instintivamente se tensa cuando paso por ahí porque recuerda lo que me pasó. Íbamos pasando por ahí y él me agarró la pierna Sofía Vela



De acuerdo con el testimonio de Sofía Vela, en el lugar Rafael Poveda comenzó a ordenar cerveza para ella en repetidas ocasiones y que la tocó en repetidas ocasiones por debajo de la mesa.

Posteriormente fueron al balcón de Poveda para continuar bebiendo cerveza, y que fue en este lugar donde el periodista le dijo que comenzaran una relación “clandestina” para que ambos se vieran beneficiados.

Vela Mejía comparte que ella le siguió el juego debido a que se sintió insegura con la situación, pues incluso pensó “si me pasa algo van a ver que yo me bajé del carro voluntariamente, que yo me subí con él al ascensor voluntariamente”.

Dijo que además de besarla el periodista le tocó todo el cuerpo; y después de compartir más detalles sobre la situación, precisa que hay muchas cosas que no recuerda porque tiene “una laguna mental muy grande que también es producto del trauma. No sé si lo hice, no sé si no lo hice”.

Precisó que en su historia se vió reflejado un abuso de poder desde el inicio, y que ella se enfocó en darle elogios todo el tiempo para que él la dejara salir voluntariamente del departamento con la finalidad de no ser víctima de otro tipo de violencias.

Dijo que llamó a su mejor amigo para contarle lo que había pasado, y que los días siguientes fueron difíciles para ella porque continuó con su trabajo como presentadora, y que sus compañeros le preguntaban cómo le había ido en el curso de la productora de Rafael Poveda.

Asimismo, compartió que al término del curso les compartían un video de los ejercicios que habían realizado, y le dijeron que tuvieron un problema con su material, por lo que no tenían ningún registro de ella en la productora de Poveda, lo que la llevó a no presentar una denuncia en el momento.

Sofía ratifica que comparte su historia para que las víctimas de violencia o abuso sexual sepan que no es su culpa verse en este tipo de situaciones, y que “cualquier respuesta ante la violencia está bien”, pues la culpa es de los abusadores.

Un abusador nunca va a mostrar su cara de abusador ante las personas. Le conviene ser tan lindo, ser tan exitoso, ser admirado por las personas. Los abusadores tienen esa característica, son encantadores, porque necesitan serlo Sofía Vela



También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.