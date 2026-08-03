Trump llama ‘hipócrita’ a Irán tras negar nuevas negociaciones con Estados Unidos

Donald Trump acusó a los líderes iraníes de actuar con "hipocresía" al negar públicamente conversaciones que, según él, ya mantienen con Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este lunes de “increíblemente hipócritas” a los líderes de Irán, luego de que el gobierno del país persa negara la existencia de una nueva ronda de conversaciones con Washington, pese a que el mandatario estadounidense afirmó que ambas partes ya mantienen contactos para buscar una salida al conflicto.

A través de un mensaje en su perfil de Truth, Trump sostuvo que Teherán busca negociar para poner fin a la confrontación, aunque públicamente rechace cualquier diálogo. “Tanto si Irán quiere admitirlo como si no, estamos hablando”, afirmó el mandatario.

Una mujer pasa frente a un mural urbano que retrata a Donald Trump, presidente de EU, en un ataúd, en las calles de Teherán, Irán. ı Foto: Reuters

En este sentido, Trump aseguró que “nada llega a Irán a menos que nosotros lo queramos, y nada pasará a menos que se logre un Acuerdo o la Rendición Total”, y reiteró que el fin último de la Casa Blanca es que el país persa no tenga un arma nuclear.

Asimismo, desestimó los amagos de Irán de bloquear el Estrecho de Ormuz, toda vez que, aseguró, es Estados Unidos el que en realidad controla este estratégico paso marítimo.

Irán reitera que no hay negociaciones

Sin embargo, el gobierno iraní rechazó nuevamente esas declaraciones.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, afirmó que no existe ninguna negociación en curso con Estados Unidos y subrayó que todos los integrantes del equipo negociador permanecen en territorio iraní, mientras el canciller Abbas Araqchi viajó a Irak para participar en las ceremonias religiosas del Arbaín.

Baqaei explicó que Omán continúa como el único mediador en los contactos indirectos relacionados con la seguridad de la navegación en el Estrecho de Ormuz y recalcó que no se ha incorporado ningún nuevo intermediario.

Un buque transita por el Estrecho de Ormuz, frente a la costa de Bandar Abbas, en Irán. ı Foto: Reuters

También atribuyó la crisis regional a la actuación militar de Estados Unidos e Israel y señaló que, mientras persistan esas condiciones, será difícil que exista un cambio en la situación del estratégico paso marítimo.

Incluso, las autoridades iraníes ya habían desmentido un día antes las afirmaciones de Trump sobre un supuesto acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz.

Un misil colocado frente a la Torre Azadi, en Teherán, Irán. ı Foto: Reuters

Fuentes del equipo negociador y mandos militares consultados aseguraron que no existe ningún pacto y reiteraron que el paso permanecerá cerrado mientras continúen las acciones que Teherán considera hostiles por parte de Washington.

En ese contexto, Rusia también manifestó preocupación por el rumbo de las conversaciones. Su representante ante la ONU, Mijail Ulyanov, consideró que las negociaciones están rodeadas de mensajes contradictorios, la mayoría provenientes de Estados Unidos, lo que, a su juicio, dificulta conocer el estado real de los contactos diplomáticos.

Con información de Europa Press y Reuters.

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