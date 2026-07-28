Trump pausa ofensiva a Irán para diplomacia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que ordenó detener los bombardeos contra Irán para dar paso a una negociación que permita poner fin al conflicto, aunque advirtió que los ataques se reanudarán si las conversaciones fracasan.

A bordo del Air Force One, el magnate aseguró que Irán solicitó una reunión y afirmó que existen posibilidades de alcanzar un acuerdo. “Quieren reunirse y nos estamos reuniendo. Veamos qué pasa”, declaró. También explicó que decidió frenar la ofensiva tras casi dos semanas de bombardeos diarios porque los mediadores le informaron que las conversaciones avanzaban.

El Tip: Donald Trump reconoció que a Estados Unidos le vendría bien contar con más municiones sofisticadas, mientras la guerra con Irán reduce las reservas.

El republicano dejó claro que el tiempo para la diplomacia será limitado. “O avanzan rápido o no avanzan”, afirmó. En declaraciones a Axios añadió que, si las negociaciones no prosperan, Estados Unidos volverá a emprender “acciones militares contundentes”.

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Las declaraciones se producen antes de la reunión que sostendrá este martes en Washington con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Donald Trump afirmó que hablarán sobre Irán y sostuvo que, de no haber llegado a la presidencia, ese país ya tendría armas nucleares e Israel habría sido destruido.

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Sin embargo, en Teherán el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baqaei, negó que Irán haya pedido negociar con Washington y calificó de falsas las afirmaciones del presidente estadounidense, así como del secretario de Estado, Marco Rubio. El funcionario iraní aseguró que actualmente no existen conversaciones con Estados Unidos y explicó que los únicos contactos en marcha son con Omán para tratar asuntos relacionados con el estrecho de Ormuz.

También rechazó las versiones sobre una tregua de 10 días y evitó calificar la actual disminución de los ataques como un alto al fuego.

El portavoz iraní sostuvo que la reducción de los bombardeos responde a la estrategia de las Fuerzas Armadas de su país y advirtió que cualquier nueva acción estadounidense recibirá una respuesta “inmediata y contundente”. Además, afirmó que Irán continuará defendiéndose mientras lo considere necesario y responsabilizó a Washington de la actual crisis, señaló que ellos no determina el tiempo de guerra ni de paz.

Esmail Baqaei también condenó a Francia y al Reino Unido por respaldar a Estados Unidos y reiteró las acusaciones contra Ucrania por el ataque del sábado a un carguero iraní en el mar Caspio, donde murió un marinero. Aseguró que ese hecho “no quedará impune”.

A su vez, Omán puso en marcha una iniciativa diplomática para buscar una salida política al conflicto. Su canciller, Badr Albusaidi, conversó con los ministros de Relaciones Exteriores de Irán, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Egipto para impulsar una desescalada, garantizar la navegación segura por el estrecho de Ormuz y proteger el comercio internacional.

La gestión coincidió con un nuevo incidente en la región. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó que interceptó varios drones lanzados desde Irak contra instalaciones petroleras en la Provincia Oriental y en la región de Riad. Las autoridades sauditas responsabilizaron a milicias respaldadas por Irán y advirtieron que se reservan el derecho de responder.

Qatar, Kuwait y Omán condenaron los ataques y expresaron su respaldo a Arabia Saudita, mientras el primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, reiteró que su Gobierno enfrentará a las milicias apoyadas por Irán que operan en su territorio, en un escenario que mantiene la incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones y la posibilidad de un nuevo repunte de la violencia.