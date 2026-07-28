Onda de calor atora extinción de fuego en Francia y España

Francia mantiene sin controlar el megaincendio que ha consumido 42 mil hectáreas en Gironda, mientras España enfrenta los peores incendios forestales de su historia reciente. Ambos países permanecen en alerta por una nueva ola de calor que amenaza con agravar la emergencia y dificultar las labores de miles de bomberos.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, informó ayer que el incendio en Gironda logró estabilizarse durante la noche, aunque continúa activo y sin ser controlado. Las autoridades mantienen la vigilancia debido a que los focos pueden reactivarse en cualquier momento.

El Dato: Italia también enfrenta incendios. En Puglia, cerca de Peschici, un fuego alimentado por fuertes vientos obligó a evacuar a 300 turistas de playas y campamentos.

“El incendio está estabilizado, lo que significa que no se ha propagado durante la noche, pero no está controlado y sigue activo”, declaró Laurent Nuñez durante una conferencia de prensa.

TE RECOMENDAMOS: Magnate defiende su política industrial Trump bromea con pronunciación de México

El funcionario pidió a la población evitar viajes hacia la región de Gironda y advirtió que desde este martes llegará una nueva ola de calor que podría complicar las labores de extinción. “La situación sigue siendo desfavorable”, señaló.

Francia registró 13 mil 566 incendios o focos desde el inicio de la temporada, con una superficie quemada de 116 mil 85 hectáreas. La cifra supera las 70 mil hectáreas destruidas durante toda la temporada de incendios de 2022.

Asimismo, la prefectura de Gironda informó que 84 bomberos han resultado heridos mientras combaten las llamas, que obligaron a evacuar a unas 220 mil personas.

Mientras tanto, el presidente Emmanuel Macron visitó Burdeos para reunirse con las fuerzas desplegadas en la zona y conocer la evolución del incendio. El mandatario francés anunció que revisará la posibilidad de movilizar medios aéreos militares y privados que puedan operar durante la noche, una de las principales necesidades planteadas por los responsables del combate al fuego.

El Tip: Francia y España reciben apoyo de alrededor de una docena de países europeos que han enviado aeronaves, helicópteros, bomberos y otros recursos.

Emmanuel Macron explicó que la estrategia francesa no contempla vuelos nocturnos contra incendios, pero reconoció que las condiciones actuales obligan a adaptarse, debido a las altas temperaturas que continúan durante la noche y mantienen secos los bosques.

INSTALACIONES ESTRATÉGICAS. La emergencia también mantiene bajo protección varias instalaciones vinculadas con la industria aeroespacial y de defensa francesa ubicadas al oeste de Burdeos.

Las plantas de ArianeGroup en Le Haillan y Saint-Médard-en-Jalles, donde se producen componentes relacionados con el combustible de los misiles balísticos M51 lanzados desde submarinos, fueron evacuadas de forma preventiva.

La compañía informó que todos los protocolos de seguridad fueron activados y que mantiene coordinación con autoridades locales y nacionales para garantizar la protección de sus instalaciones.

También fue cerrado el centro de investigación que alberga el Laser Mégajoule, un complejo utilizado para simular pruebas nucleares. La Comisión Francesa de Energías Alternativas y Energía Atómica aclaró que el lugar no contiene material nuclear.

En tanto, Emmanuel Macron rechazó las críticas sobre una supuesta falta de preparación y recordó que desde su llegada al poder se incrementó el presupuesto de Protección Civil. Aseguró que Francia cuenta con 67 aeronaves movilizadas, además del apoyo de aviones enviados por otros países europeos mediante el mecanismo de solidaridad.

“Nos enfrentamos a un incendio sin precedentes”, afirmó Emmanuel Macron al describir la magnitud de la emergencia y pedir a los bomberos mantenerse firmes ante una batalla que todavía no termina.

52 carreteras están cerradas en España

INCENDIOS HISTÓRICOS. Por su parte, España mantiene una emergencia forestal de gran magnitud. Los incendios han consumido 172 mil 396 hectáreas entre el 1 de enero y este 27 de julio, casi seis veces más que las 29 mil 817 hectáreas afectadas durante el mismo periodo de 2025.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reconoció que aún quedan “horas difíciles, complejas” para controlar los incendios y afirmó que la prioridad es proteger la vida de las personas, los núcleos de población y avanzar en las labores de extinción.

Pedro Sánchez visitó el puesto de mando del incendio en Castellón, donde las llamas han destruido al menos siete mil 200 hectáreas. En esa zona permanecen evacuadas unas 16 mil personas y otras 64 mil continúan confinadas por seguridad.

Los incendios en Ávila, Madrid y Toledo llevaron al gobierno español a decretar la emergencia nacional para coordinar las operaciones. Sólo en Ávila ardieron al menos 50 mil hectáreas, el mayor incendio forestal registrado en España.

Una carretera con humo de un incendio forestal en Betxi, España, ayer. ı Foto: Reuters

Mientras que en la Comunidad de Madrid, las autoridades reportaron unas 28 mil hectáreas afectadas y más de 55 mil personas evacuadas o confinadas. Además, permanecen cerradas 13 carreteras y 17 centros infantiles, mientras 21 residencias de adultos mayores fueron evacuadas, afectando a más de mil 300 personas.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, advirtió que las previsiones son negativas por el aumento de temperaturas y consideró que estos días son clave para avanzar en el control del fuego.

En tanto, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, informó que algunos incendios muestran una evolución favorable, aunque insistió en que la situación sigue siendo muy compleja. asimismo, alertó que una nueva ola de calor, con temperaturas superiores a los 40 grados en algunas zonas, puede elevar nuevamente el riesgo de acrecentar los incendios.