Aplaza EU ataque a Irán; inicia negociaciones

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, habla con la prensa al exterior del Air Force One.

El presidente Donald Trump difundió que Estados Unidos pospuso un nuevo ataque contra Irán siempre y cuando se pueda llegar rápidamente a un acuerdo para detener las ambiciones nucleares y reabrir el estrecho de Ormuz.

Según el magnate, Irán y otros países de Medio Oriente habían pedido tiempo para cerrar un acuerdo que condujera a la reapertura “inmediata, completa y total” del estrecho de Ormuz y al “fin de la amenaza nuclear de Irán”.

El Tip: Irán ha cerrado el estrecho, lo que ha provocado un alza de los precios de la energía.

Tras regresar el fin de semana de Nueva Jersey, Trump declaró que las negociaciones comenzarían este lunes por la tarde, pero no dio detalles sobre dónde se llevarían a cabo ni quiénes participarían.

A través de Truth Social afirmó que decidió cancelar un ataque contra Irán “para poder llegar rápidamente a un acuerdo”, supuestamente a petición del país persa.

“Con base en esta solicitud, he accedido, para el beneficio futuro del mundo y, asimismo, para la supervivencia de un Irán exitoso y próspero, a cancelar el ataque, sujeto a la posibilidad de llegar rápidamente a un acuerdo”, escribió Trump y aseguró que Israel se unía a ese “compromiso”.

Según el canal de televisión 12 de Israel, la propuesta de compromiso implica que los buques que entren en el Golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz permanecerán en aguas territoriales de Irán, mientras que los buques que salgan de dicho estrecho pasarán por aguas de Omán.

dominio de ormuz. Medios de comunicación iraníes desmintieron la existencia de un acuerdo pactado con el Gobierno de Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz.

Fuentes cercanas al equipo negociador iraní calificaron las versiones de la prensa occidental como falsas, precisando que la vía marítima estratégica continuará bajo estricto control de la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.

Una fuente cercana al equipo negociador declaró que “las informaciones que afirman que Irán accedió a reabrir el estrecho de Ormuz son totalmente falsas” y agregó que “la vía marítima permanecerá bloqueada mientras EU continúe con sus acciones hostiles y malintencionadas”.