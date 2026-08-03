Ataque terrorista mata a tres en Moscú

AL MENOS tres personas murieron y 21 resultaron heridas tras la detonación de un artefacto explosivo casero en la entrada un céntrico restaurante de Moscú, informaron medios rusos, citando a fuentes de seguridad.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, afirmó que la explosión fue un “ataque terrorista”. Una mujer intentó ingresar al restaurante Balzi Rossi, en la plaza Kudrinskaya a unos tres kilómetros al oeste del Kremlin, llevando lo que las autoridades creen que era un artefacto explosivo improvisado. Un guardia de seguridad le impidió la entrada antes de que el dispositivo explotara, matando a la mujer y al guardia. También murió un cliente.

Los aparentes objetivos eran los invitados que asistían a un evento privado en la terraza exterior del restaurante, informó el diario empresarial ruso Kommersant. El evento estaba fuertemente custodiado, lo que pudo haber evitado un número mayor de muertos.

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Según el canal de Telegram VChK-OGPU, al evento asistieron altos mandos del FSB, generales del Ministerio de Defensa, parlamentarios y funcionarios.

Medios independientes sostienen que el objetivo era el comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales rusas, Alexander Chaiko, quien celebraba su 55 cumpleaños. Él al inicio de la guerra en 2022 comandaba las tropas del Distrito Militar Oriental, implicadas en crímenes de guerra en Bucha, en la región de Kiev.