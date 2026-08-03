Crisis en Ceuta cobra 72 vidas; acusa Marruecos “mafias de trata”

El número de muertos por la avalancha de personas que llegaron el jueves al enclave español de Ceuta, en el norte de África, procedentes de Marruecos, ascendió a 72, ayer, tras el hallazgo de cinco cuerpos más a lo largo de la costa, según informaron las autoridades.

El representante del gobierno español en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, quien difundió la actualización de migrantes fallecidos, declaró que más de mil personas habían recibido atención médica desde el jueves. La situación en la ciudad había mejorado notablemente, afirmó, pero aún quedaba mucho por hacer para restablecer la normalidad.

El Dato: La UE convocó a una reunión de emergencia para debatir la crisis mañana, luego de que 22 Estados escribieron una carta solicitando acciones para proteger las fronteras.

El jueves pasado, más de 50 mil personas cruzaron a Ceuta por tierra y mar en una oleada sin precedentes en una de las dos únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África, lo que provocó alarma en todo el bloque.

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Más de 48 mil regresaron a Marruecos en 48 horas y muchas más durante el fin de semana, según informaron las autoridades españolas.

Algunos migrantes se ahogaron y otros murieron aplastados al intentar escalar un rompeolas y una valla fronteriza. Muchos se vieron obligados a migrar por las dificultades económicas y alentados por rumores difundidos en las redes sociales.

1,135 frenados en su intento de ingresar por Melilla

Por su parte Marruecos reconoció ayer que unas 40 mil personas llegaron a la frontera en dirección a la ciudad de Ceuta y otras 1,135 a Melilla. El Ministerio del Interior marroquí dijo que 11 personas murieron al intentar cruzar a la ciudad autónoma española de Ceuta desde Marruecos, en el primer balance oficial de ese país publicado ayer.

Diez personas murieron ahogadas, mientras que otra cayó desde una zona rocosa entre la ciudad marroquí fronteriza de Fnideq y Ceuta, precisó el Ministerio en un comunicado.

El país magrebí atribuyó los hechos a “la explotación sesgada del espacio digital, la promoción de información engañosa, el papel de las bandas de trata de personas y las interpretaciones erróneas de los datos legales y administrativos, que apuntaban a la ilusión de la posibilidad de acceder al espacio europeo con facilidad y sin consecuencias”.

Instalación de la barrera flotante en el enclave español, ayer, tras la irrupción masiva de marroquíes. ı Foto: AP

En concreto, una interpretación errónea de una sentencia española que prohibía las devoluciones inmediatas de migrantes interceptados en el mar.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, declaró que la morgue de la ciudad había recibido 88 cadáveres, algunos de ellos de personas que habían fallecido en intentos anteriores, aunque de menor envergadura, de llegar al territorio en peligrosas travesías nocturnas durante las últimas dos semanas. Añadió que las autoridades marroquíes también estaban recuperando cuerpos del mar, pero que no se disponía de información oficial.

GUARDIA CIVIL PONE BARRERA. Las autoridades reforzaron los patrullajes policiales y militares y comenzó la instalación de una barrera flotante de 500 metros frente a las costas de Ceuta para contener la presión migratoria.

La Guardia Civil comenzó a colocar la nueva barrera en el rompeolas de Tarajal, uno de los principales puntos utilizados por las personas que intentan entrar al enclave español.

La barrera neumática, junto con una hilera de boyas navales ancladas, está diseñada para elevarse entre 30 y 70 centímetros sobre el agua y extenderse hasta un metro por debajo de la superficie, mientras que un canal entre las barreras permitirá a los buques de la Guardia Civil patrullar la zona.

EL PAPA PIDE ESTABILIDAD. León XIV expresó su preocupación por la “alarmante situación” que atraviesa Ceuta por la crisis migratoria y espera que se puedan encontrar “soluciones de paz, estabilidad y justicia”.

“Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia”, apuntó tras el rezo del Ángelus dominical.

Llamó a seguir rezando por la paz, para que en el mundo cesen las guerras y se encuentren soluciones diplomáticas.