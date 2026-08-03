Desalojan a 60 mil por incendio en Washington

Un incendio forestal que se propagó con rapidez desde el sábado, impulsado por fuertes vientos y altas temperaturas, arrasó el noroeste de Spokane, Washington, al este de Seattle, y provocó la evacuación de 60 mil personas.

La conflagración comenzó alrededor del mediodía, quemando matorrales y pasto en un área abierta, pero se extendió rápidamente hacia el norte y el este en dirección a zonas residenciales. Los autos se alineaban en las carreteras mientras la gente huía de sus hogares.

El Dato: Las autoridades de Grecia activaron a cerca de 500 bomberos y 23 aeronaves para hacerle frente a los incendios, pero las rachas de viento dificultan las operaciones.

El incendio levantó una columna de humo que se extendió sobre la región y casi 10 kilómetros cuadrados de terreno habían sido afectados, informó Courtney James, portavoz del Departamento de Recursos Naturales del estado de Washington.

Las autoridades emitieron una orden de evacuación de nivel 3, la más alta, para varias zonas del área de Spokane debido al fuego, informaron funcionarios locales de gestión de emergencias, quienes instaron a los residentes a “evacuar de inmediato debido a las condiciones que ponen en peligro sus vidas”.

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Según Cody Rohrbach, jefe de bomberos del Distrito 3 del Condado de Spokane, el incendio forestal de Old Trails, en el noroeste de Spokane, destruyó 640 estructuras entre el sábado y la madrugada de ayer.

Las evacuaciones seguían ayer en marcha, y el Centro de Convenciones de Spokane sirvió como refugio principal durante la noche para 409 familias que tuvieron que huir de sus hogares en las caóticas escenas que se vivieron en los barrios del noroeste de Spokane.

Los residentes del barrio de Indian Trail regresaron después de que un incendio forestal de rápida propagación cruzara el río Spokane y se encontraron con que parte de la zona había quedado completamente reducida a cenizas, arrasando las casas y dejando sólo los cimientos.

El comandante de incidentes, Tom Clemo, señaló que probablemente pasarán días antes de que se sepa con exactitud cuántas viviendas se perdieron.

12 incendios queman más de 80 mil 900 ha en Washington

Verano peligroso. En plena temporada turística Grecia enfrenta varios incendios que han provocado el desalojo de miles de personas, en tanto que las llamas se encuentran a sólo 35 kilómetros de la capital, Atenas.

Las condiciones meteorológicas “extremas” y vientos que vientos que han alcanzado los 100 kilómetros por hora, han impedido a las aeronaves de extinción recolectar agua del mar, lo que agravó una situación que ya había forzado evacuaciones por vía marítima días antes.

Estos días son “extremadamente difíciles”, escribió el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis en Facebook. “Cuando los vientos soplan con tal fuerza, ni siquiera las decenas de aeronaves que tenemos pueden operar con seguridad”.

El incendio forestal, que tiene varios frentes, se declaró el jueves en la región de Beocia, al noroeste de Atenas y desde entonces se ha propagado unos 40 kilómetros hacia el este, ya en la región capitalina de Ática, obligando a evacuar a miles de personas de decenas de localidades.