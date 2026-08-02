Irán desmiente a Trump y asegura que no hay ningún acuerdo con EU

Un misil detrás de un banner que muestra una ilustración de Donald Trump, presidente de EU, ensangrentado, en la plaza de la Torre Azadi, en Teherán, Irán.

Irán rechazó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que suspendió un nuevo ataque contra el país persa ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo que incluya la reapertura del Estrecho de Ormuz y avances para frenar el programa nuclear iraní.

Al respecto, autoridades civiles y militares iraníes sostuvieron que no existe ningún pacto y afirmaron que la situación en ese estratégico paso marítimo permanece sin cambios.

Un buque transita por el Estrecho de Ormuz, frente a la costa de Bandar Abbas, en Irán. ı Foto: Reuters

De acuerdo con agencias internacionales, integrantes del equipo negociador iraní calificaron como “falsas” las afirmaciones del mandatario estadounidense y señalaron que el Estrecho continuará cerrado mientras persistan las acciones que Teherán considera hostiles por parte de Washington.

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En el mismo sentido, medios iraníes cercanos a la Guardia Revolucionaria iraní también rechazaron que se hubiera alcanzado algún entendimiento con Estados Unidos.

Postura iraní sobre Ormuz no ha cambiado, pese a anuncio de Trump en Truth

Horas antes, Trump informó en su red Truth Social que decidió posponer una nueva ofensiva militar contra Irán tras recibir una solicitud de países de Medio Oriente para dar margen a negociaciones que permitan la reapertura inmediata de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear iraní.

🚨BREAKING: Iran says they have agreed to end their nuclear program and leaving the Strait of Hormuz alone.



Trump responds: The U.S. is "locked and loaded at levels not seen since WWII, but will hold off the attack if the deal is rapidly finalized!"



"The U.S.A. is locked and… pic.twitter.com/yqlkBs8Lj6 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 2, 2026

Aseguró que Israel respaldó esa postura y expresó su confianza en lograr un acuerdo en el corto plazo.

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, comunicó a su homólogo saudí, Faisal bin Farhan, que la posición de su país respecto al Estrecho no ha variado y reiteró que las fuerzas iraníes responderán ante cualquier ataque estadounidense.

De acuerdo con agencias internacionales, esa conversación fue trasladada posteriormente al presidente estadounidense durante una llamada con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman.

Un misil detrás de un banner que muestra una ilustración de Donald Trump, presidente de EU, ensangrentado, en la plaza de la Torre Azadi, en Teherán, Irán. ı Foto: Reuters

Por otra parte, el ministro interino de Defensa iraní afirmó que Teherán interpreta las amenazas de Washington como parte de una estrategia de presión psicológica, aunque aseguró que el país ha reforzado su capacidad de disuasión y mantiene un elevado nivel de preparación militar.

Buscan mantener diálogo constructivo

En paralelo, un funcionario involucrado en los esfuerzos de mediación indicó a AP que aún no existe un acuerdo definitivo, aunque continúan las negociaciones para retomar el diálogo entre Washington y Teherán.

Una mujer pasa frente a un mural urbano que retrata a Donald Trump, presidente de EU, en un ataúd, en las calles de Teherán, Irán. ı Foto: Reuters

Entre los temas sobre la mesa figuran la reapertura de Ormuz, la suspensión de ataques en la región y eventuales medidas para aliviar las restricciones sobre las exportaciones petroleras iraníes.

Mientras tanto, Rusia expresó preocupación por las versiones contrapuestas surgidas durante las negociaciones. El representante permanente ruso ante la ONU, Mijail Ulyanov, criticó las “señales contradictorias” en torno al proceso y sostuvo que la mayoría de ellas provienen de Washington, lo que, expresó, dificulta la claridad sobre el estado real de las conversaciones.

Con información de Reuters, Europa Press y AP.

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