Irán declara cerrado el estrecho de Ormuz ‘hasta nuevo aviso’ tras disparar a un buque

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, el 9 de julio de 2026.

Irán anunció este domingo el cierre del estrecho de Ormuz “hasta nuevo aviso”, después de realizar disparos “de advertencia” contra un buque que navegaba por una ruta no autorizada en la estratégica vía marítima.

En un comunicado recogido por Sepah News y la agencia de noticias estatal IRNA, la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica informó que la embarcación apagó sus sistemas luego de ignorar las advertencias para corregir su rumbo.

Señaló que “varios buques” intentaron desviarse por una “ruta no autorizada”, lo que Irán atribuyó a “la injerencia extranjera”. Ante ello, advirtió que cualquier agresión será respondida “con contundencia” .

“... debido a la inseguridad generada por la intervención ilegal de extranjeros, el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta que cesen las intervenciones estadounidenses en la región", afirmó la Guardia Revolucionaria. “No se permitirá el paso de embarcaciones”, agregó.

Buques transitan el Estrecho de Ormuz, cerca de costas iraníes. ı Foto: Reuters

Irán advierte ataques a bases militares

Al mismo tiempo, previno al “enemigo agresor” sobre posibles ataques a bases militares en la región “si perpetra una nueva agresión contra nosotros con el pretexto de este incidente, del cual él mismo fue responsable”.

El pasado 10 de julio, el presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos e Irán habían acordado continuar las conversaciones a pesar de la escalada de hostilidades, al tiempo que anunció el fin del alto el fuego .

Una fuente iraní de alto rango dijo a la agencia Reuters que Irán, Estados Unidos, Catar y Pakistán habían acordado negociar en una llamada que los mediadores intentaban organizar para este sábado, mientras el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se encontraba en Omán.

Araqchi y el ministro de Asuntos Exteriores omaní, Sayyid Badr Albusaidi, se reunieron en Omán para intercambiar opiniones sobre los mecanismos adecuados para el paso seguro de buques por el estrecho de Ormuz, según un comunicado del ministro de Asuntos Exteriores iraní.

La agencia estatal de noticias de Omán informó posteriormente que los negociadores omaníes e iraníes continuarían las conversaciones “a nivel técnico y político”.

CNN informó el sábado que Omán presentó un borrador de propuesta para el estrecho de Ormuz, que incluye la libre navegación a través de su corredor sur en aguas territoriales omaníes. El plan contempla que los buques que transiten por el corredor norte a través de aguas territoriales iraníes obtengan la aprobación previa de Irán, aunque no se impondrán peajes, según CNN.

Con información de Reuters y CNN.

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cehr