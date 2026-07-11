Trump da por terminado el alto al fuego con Irán; siguen los ataques

Medios iraníes mostraron la imagen de un ataque contra el sistema ferroviario del país, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que dio por terminado el acuerdo de alto al fuego con Irán, y anunció que dio instrucciones al Pentágono para bombardear a la República Islámica a “niveles nunca antes vistos” en caso de que sea asesinado como resultado de un complot orquestado por el régimen.

El mandatario dijo que su país mantendrá negociaciones con Teherán para poner fin al conflicto, aunque insistió en que el alto el fuego acordado el mes pasado ya terminó.

El Dato: Un parlamentario iraní advirtió que Emiratos Árabes Unidos “pagará el precio por su cooperación con Estados Unidos” en los recientes ataques contra su país.

“La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto al fuego ha terminado”, escribió en su red Truth Social.

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Respecto a las amenazas contra su persona, declaró en una entrevista con The New York Post: “Llevo mucho tiempo en su lista. Es a lo que nos enfrentamos. He dejado instrucciones: si pasa algo, que los bombardeen literalmente a niveles que nunca antes hayan visto”.

No obstante, en la misma entrevista dio a entender que no existe un complot reciente, aunque sostuvo que Teherán lo considera un objetivo desde hace años: “No, no. Israel no ha dicho nada. No, no. He estado en el número uno durante mucho tiempo, y así es la vida, ¿sabes?”.

“Espero que me echen de menos”, agregó Trump, al ser cuestionado por un eventual asesinato.

El jueves, The Wall Street Journal informó que Israel compartió con EU información de inteligencia que apunta a que Irán habría desarrollado un nuevo plan para asesinar a Trump, aunque no se han divulgado detalles sobre el supuesto complot ni sobre sus posibles responsables.

El republicano ya había reconocido el miércoles, durante su participación en la cumbre de la OTAN en Turquía, que es uno de los principales objetivos de Irán, y vinculó esas amenazas con el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en 2020, en una operación ordenada durante su primer mandato.

NAVEGACIÓN. El gobierno de EU ha exigido a Irán que anuncie públicamente que el estrecho de Ormuz está abierto y que las embarcaciones que atraviesen la vía ya no serán objeto de ataques, informaron el viernes altos funcionarios de Washington, añadiendo que las disputas al interior del poder en Teherán han dificultado las labores para alcanzar y mantener un acuerdo.

Los funcionarios, quienes hablaron bajo condición de anonimato, afirmaron que esta semana se reanudaron las acciones militares después de que una facción rebelde iraní intentó sabotear el alto al fuego entre Teherán y Washington.

Añadieron que Trump ha dado a los negociadores estadounidenses un tiempo limitado para alcanzar un acuerdo con Irán pero, como muestra del complicado panorama, destacaron que el mandatario cuenta con una amplia gama de opciones si las conversaciones se desmoronan.

También indicaron que actualmente hay una disputa al interior del gobierno de Irán, después de que el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, fue abatido en los primeros ataques aéreos de Estados Unidos e Israel que iniciaron la guerra.

OFENSIVA. Los dos últimos días de intercambios de ataques en el golfo Pérsico han dejado el alto al fuego colgando de un hilo y han causado al menos 14 muertos en suelo iraní.

Nadie había reivindicado hasta el viernes los ataques aéreos que golpearon Irán después de que EU afirmara que había terminado su ofensiva, lo que ha vuelto a generar interrogantes sobre quién más podría estar atacando a la República Islámica.

Los ataques del jueves, lanzados justo cuando Irán se preparaba para enterrar al ayatolá Alí Jamenei, el fallecido líder supremo, alcanzaron zonas de todo el sur de Irán. La teocracia del país no ha culpado directamente a nadie por la ofensiva, aunque un legislador lanzó una advertencia a los Emiratos Árabes Unidos por supuestamente brindar apoyo a la campaña de EU contra Irán.

El Comando Central del ejército de Estados Unidos dijo el jueves, alrededor de las 6:30 a. m., hora local de Irán, que había concluido una ronda de ataques que alcanzó 90 objetivos. Poco después, medios de comunicación iraníes y estatales informaron de una serie de ataques aéreos y explosiones dirigidos contra las provincias de Bushehr y Sistán y Baluchistán, las ciudades de Ahvaz y Chabahar y otras zonas.

Irán reaccionó a la ofensiva del jueves lanzando una andanada más amplia de ataques en todo Oriente Medio, apuntando a Baréin, Jordania, Kuwait y Qatar. Sonaron sirenas de alerta de misiles en los cuatro países, lo que llevó a la gente a buscar refugio. Ni los países árabes ni Israel, que participó en la guerra contra Irán, han reivindicado los ataques recientes contra ese país.

Teherán exige a ONU frene hostilidades de Washington

| Redacción |

EL REPRESENTANTE permanente de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amir Saeid Iravani, exigió al organismo que detenga los ataques de Estados Unidos, y amenazó con no cumplir con el acuerdo firmado en junio si Washington no lo hace.

Iravani aseguró que los recientes ataques estadounidenses van en contra de la Carta de Naciones Unidas, por lo que, a su juicio, la ONU debe responder y garantizar que Washington “cumpla plenamente sus obligaciones y rinda cuentas por su agresión”.

“Deben adoptar medidas eficaces y decisivas para detener el acto ilegal de agresión de EU Deben impedir cualquier nueva escalada”, aseguró a las puertas del Consejo de Seguridad.

14 Personas han muerto en 2 días en territorio iraní

Además, el embajador iraní subrayó que cualquier actividad en el estrecho de Ormuz, incluida su apertura o las operaciones de retiro de minas, “recae exclusivamente en Irán. Cualquier intento por parte de actores externos de interferir o establecer un arreglo de poder violaría el (acuerdo provisional) y socavaría su implementación, retrasaría el restablecimiento de la navegación comercial normal, pondría en peligro la seguridad marítima y aumentaría las tensiones regionales.

Irán insiste en que el estrecho debe quedar ahora bajo su control exclusivo y que las embarcaciones deben empezar a pagar tarifas a Teherán, a pesar de que, durante décadas, el mundo lo ha considerado una vía marítima internacional. Cerca de una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados pasaba por el estrecho antes de que comenzara la guerra.

El control de Irán sobre el estrecho durante el conflicto provocó una crisis energética mundial, aunque los precios del petróleo han caído agudamente desde el pico de 120 dólares por barril que alcanzaron durante la guerra.

Según la agencia noticiosa estatal iraní IRNA, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, planea discutir la situación en el estrecho de Ormuz con su homólogo omaní este sábado, en Omán.