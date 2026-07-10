Ascienden a 4,118 los muertos por los terremotos en Venezuela

El número de personas fallecidas por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 4,118, de acuerdo con el balance más reciente difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Las autoridades venezolanas actualizaron este viernes la cifra de víctimas mortales a través de un mensaje, en el que también informaron que el número de personas heridas se mantiene en 16,740.

Asimismo, el reporte oficial señala que 6,462 personas han sido rescatadas desde que ocurrieron los sismos, mientras que 17,907 habitantes permanecen sin vivienda debido a los daños provocados por el desastre.

Jul 10, 2026 | VENEZUELA | 16 días después de los 2 terribles sismos en Venezuela, los dolorosos números:



▫️Yaracuy, Carabobo, La Guaira y Caracas, las zonas más dañadas

▫️80% de edificios caídos en La Guaira

▫️Más de 4,000 pérdidas humanas

▫️Más de 16,000 personas heridas… pic.twitter.com/RQBxiMKky1 — Izcalli Comunica (@izcallicom) July 11, 2026

El nuevo reporte representa un incremento respecto a los balances difundidos en los días posteriores a los terremotos, conforme avanzan las labores de búsqueda, rescate y verificación de víctimas en las zonas afectadas.

Las autoridades mantienen los trabajos para atender a las personas damnificadas, evaluar los daños en viviendas e infraestructura y brindar apoyo a las comunidades afectadas por los movimientos telúricos.

Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha informado que las cifras de personas lesionadas o rescatadas hayan variado respecto al reporte anterior, por lo que ambos indicadores permanecen en 16,740 heridos y 6,462 rescatados.

Trabajadores preparan tumbas en el cementerio La Esperanza, ayer. ı Foto: Reuters

Miles de personas siguen sin vivienda

Además de las víctimas mortales y los lesionados, el balance oficial indica que 17,907 personas continúan sin vivienda, una de las principales consecuencias que dejaron los terremotos del pasado 24 de junio.

Las autoridades no han detallado cuántos inmuebles resultaron destruidos o presentan daños estructurales, aunque continúan las labores de evaluación y atención en las regiones afectadas.

El gobierno venezolano mantiene activos los operativos de emergencia para asistir a la población y actualizar el número de víctimas conforme avancen las inspecciones y los trabajos de recuperación.

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MSL