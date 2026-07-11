Teherán exige a ONU frene hostilidades de Washington

En imagen de archivo, embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz, frente a costas de Irán

EL REPRESENTANTE permanente de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amir Saeid Iravani, exigió al organismo que detenga los ataques de Estados Unidos, y amenazó con no cumplir con el acuerdo firmado en junio si Washington no lo hace.

Iravani aseguró que los recientes ataques estadounidenses van en contra de la Carta de Naciones Unidas, por lo que, a su juicio, la ONU debe responder y garantizar que Washington “cumpla plenamente sus obligaciones y rinda cuentas por su agresión”.

“Deben adoptar medidas eficaces y decisivas para detener el acto ilegal de agresión de EU Deben impedir cualquier nueva escalada”, aseguró a las puertas del Consejo de Seguridad.

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Además, el embajador iraní subrayó que cualquier actividad en el estrecho de Ormuz, incluida su apertura o las operaciones de retiro de minas, “recae exclusivamente en Irán. Cualquier intento por parte de actores externos de interferir o establecer un arreglo de poder violaría el (acuerdo provisional) y socavaría su implementación, retrasaría el restablecimiento de la navegación comercial normal, pondría en peligro la seguridad marítima y aumentaría las tensiones regionales.

Irán insiste en que el estrecho debe quedar ahora bajo su control exclusivo y que las embarcaciones deben empezar a pagar tarifas a Teherán, a pesar de que, durante décadas, el mundo lo ha considerado una vía marítima internacional. Cerca de una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados pasaba por el estrecho antes de que comenzara la guerra.

El control de Irán sobre el estrecho durante el conflicto provocó una crisis energética mundial, aunque los precios del petróleo han caído agudamente desde el pico de 120 dólares por barril que alcanzaron durante la guerra.

Según la agencia noticiosa estatal iraní IRNA, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, planea discutir la situación en el estrecho de Ormuz con su homólogo omaní este sábado, en Omán.