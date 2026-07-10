Venezuela condecora a México por rescate tras terremotos; Sheinbaum reconoce a brigada Yumare

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este 10 de julio al Agrupamiento de Ayuda Humanitaria Yumare y afirmó que sus integrantes representaron “lo mejor de nuestro país” durante la misión de rescate que cumplieron tras los terremotos registrados en Venezuela.

Durante la ceremonia en el Campo Militar Estratégico Conjunto de Santa Lucía, Estado de México, el comandante de la brigada entregó a Sheinbaum Pardo una carta de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez Gómez, así como la presea Héroe de Venezuela de Primera Clase, máximo reconocimiento de esa nación por labores de asistencia humanitaria.

Ante los 264 militares y 18 binomios caninos que formaron parte del contingente, Sheinbaum agradeció su disciplina, preparación y vocación de servicio. “México no mira hacia otro lado cuando un pueblo hermano sufre”, declaró al sostener que cada integrante mostró el rostro de un país solidario, fraterno y humanista.

“Rescatar una vida es un acto profundamente humano, es negarse a ser indiferentes frente al sufrimiento de otros, es no rendirse cuando aún existe la esperanza”, expresó la Presidenta. También señaló que servir a la patria significa ayudar a quienes enfrentan una emergencia, sin importar su lugar de origen.

La Presidenta @Claudiashein reconoció al Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare”, de la @Defensamx1, que brindó apoyo a la población de #Venezuela afectada por los sismos. En #SantaLucía #Edomex, destacó que la misión de este grupo “fue también un mensaje para el mundo, un… pic.twitter.com/beuIpBvclK — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) July 10, 2026

Como parte del homenaje, autoridades militares colocaron condecoraciones al valor heroico, mérito militar, distinción militar y desempeño por ayuda humanitaria a soldados, sargentos, oficiales y mandos que participaron en las labores de búsqueda, rescate y atención médica.

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, destacó que la misión llevó a Venezuela “el rostro generoso de México, el espíritu solidario de nuestras fuerzas armadas y la esperanza de todo un pueblo que nunca permanece indiferente ante el dolor humano”.

Por su intervención dentro de un edificio con riesgo de derrumbe, el sargento Julio César Salina Santa María, el soldado Luis Eduardo Pacheco Bonifaz y el can Cabrío recibieron la condecoración al valor heroico. El equipo trabajó durante cinco horas, atravesó tres metros de concreto y extrajo con vida a una mujer y un niño.

Cabrío recibió la distinción junto con su manejador frente al presídium. El reconocimiento premia actos excepcionales efectuados bajo peligro directo para la vida, de acuerdo con la explicación ofrecida durante el acto.

Nueve militares y el can Brindis obtuvieron la presea al mérito militar después de localizar los cuerpos de siete personas que pertenecían a una misma familia. La célula trabajó en un inmueble colapsado del municipio de Vargas, en el estado venezolano de La Guaira.

A cuatro médicos militares también les otorgaron una condecoración por operar de urgencia a un soldado venezolano que presentó apendicitis aguda. El teniente coronel Eleuterio Jiménez García y los capitanes Rigoberto Aguilar Sánchez, Hermes Alfonso García Reyes y Daniela Urbán Montaño realizaron la cirugía en un quirófano móvil de campaña.

Estela Marina Lugo, embajadora de Venezuela en México, agradeció el despliegue y sostuvo que la brigada llevó algo que no figuraba entre los equipos ni suministros. “Ustedes no solo llevaron consigo su experiencia, sus mochilas y sus instrumentos de trabajo; llevaron algo que no aparece en ningún inventario, llevaron esperanza”, afirmó.

“Trabajaron sobre los escombros, hombro a hombro, en alma, cuerpo, corazón y vida con nuestros funcionarios de Protección Civil, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el pueblo venezolano y con otros grupos de rescatistas”, añadió la diplomática.

La representante venezolana aseguró que el contingente ayudó a reunificar familias, atendió heridos y permitió que otras personas recuperaran los restos de sus seres queridos. “Ustedes nos llenaron de esperanza”, dijo antes de agradecer a las familias de quienes viajaron a la zona del desastre.

Hacia el cierre de la ceremonia apareció Laika, una cachorra pastor belga de seis meses que Venezuela entregó al Ejército Mexicano como símbolo permanente de fraternidad entre ambos países. La pequeña pastora recibirá adiestramiento en búsqueda y rescate, por lo que la huella de la misión Yumare acompañará futuras labores destinadas a salvar vidas.

Dos rescatistas de Protección Civil de Venezuela también viajarán con los canes Sol y Sara para recibir durante tres meses capacitación de especialistas mexicanos. Al concluir el curso, los binomios regresarán a su país para participar en operaciones de emergencia.

🇻🇪🇲🇽 Venezuela dona una perrita a México en agradecimiento por la ayuda tras los sismos



🦮 La presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez, encabezó la entrega de una perra al Gobierno mexicano como muestra de agradecimiento por la labor del Agrupamiento de Ayuda… pic.twitter.com/WNmulBBVJ7 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 10, 2026

México desplegó al agrupamiento Yumare el 26 de junio, dos días después de los terremotos. Trevilla informó que constituyó la segunda delegación más numerosa entre los 26 países que enviaron apoyo a Venezuela. El nombre de la unidad provino de la ciudad cercana al epicentro del movimiento de mayor magnitud.

El contingente rescató con vida a dos personas y dos perros, además de recuperar los cuerpos de 92 víctimas. Sus equipos ofrecieron 2 mil 59 consultas, primeros auxilios y servicios médicos durante la misión.

También se suman los ocho vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana en los que se transportaron cerca de 20 toneladas de víveres, más de 13 toneladas de medicamentos y ocho plantas generadoras de energía. Cada equipo tenía capacidad para iluminar una superficie de hasta 5 mil metros cuadrados.

Además, las autoridades trasladaron más de 50 toneladas de suministros al puerto de Veracruz para su envío en dos embarcaciones de la Secretaría de Marina. El volumen total de asistencia superó las 70 toneladas entre los cargamentos aéreos, terrestres y marítimos.

Trevilla anunció que la Fuerza Aérea incorporará dos aviones C-130 Super Hércules, cada uno con capacidad de carga de 21 toneladas. El secretario explicó que la decisión presidencial busca fortalecer la flota destinada a operaciones logísticas y de ayuda humanitaria.

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MSL