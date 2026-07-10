Informe “Estimaciones de la Oferta y la Demanda Agrícola Mundial”

Se recupera el acceso de azúcar mexicana al mercado de EU

Decisión estadounidense es el resultado del diálogo bilateral al que dio inicio la Presidenta Sheinbaum en noviembre del año pasado; la medida se traducirá en un incremento potencial de hasta 4,760 millones de pesos en el precio pagado por la industria azucarera nacional a 170,000 productores cañeros

Productores de caña.
Productores de caña. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Como resultado del diálogo con las autoridades estadounidenses instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México ha logrado que Estados Unidos inicie la regularización del acceso de la industria azucarera y de los productores de caña de azúcar mexicanos, al mercado estadounidense.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) estimó que requerirá importar hasta 1,152,000 toneladas de azúcar mexicana en el ciclo 2026-2027, una cantidad 512 por ciento superior a la estimación del ciclo 2025-2026. Ello, según el último informe “Estimaciones de la Oferta y la Demanda Agrícola Mundial”, publicado por USDA el 10 de julio de 2026. Estas nuevas condiciones permitirán un aumento potencial de hasta 4,760 millones de pesos pagados por la industria azucarera a los productores de caña mexicanos en la próxima temporada.

El diálogo con Estados Unidos que condujo a este positivo resultado se inició en noviembre del año pasado, durante la visita que hizo la secretaria de Agricultura estadounidense Brooke Rollins, a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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Este resultado confirma que por la vía del diálogo es posible construir acuerdos importantes en beneficio de las y los productores agrícolas y de las y los consumidores de alimentos de México y de Estados Unidos.

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