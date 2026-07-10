Johnson presume decomiso de 50 mil armas en ofensiva de EU contra los cárteles

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, durante la Asamblea General de Socios de la American Chamber, el 18 de marzo de 2026.

La administración de Donald Trump aseguró cerca de 50 mil armas de fuego y decomisó casi 2.9 millones de cartuchos durante acciones contra organizaciones dedicadas al traslado ilícito de armamento, informó el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

Johnson presentó las cifras como parte de los resultados de la administración de Donald Trump contra los cárteles y el tráfico ilegal de armas de fuego. El diplomático agregó que las autoridades estadounidenses efectuaron más de 10 mil arrestos relacionados con ese delito, aunque no precisó el periodo de las operaciones ni detalló cuántos casos guardan relación directa con los cárteles mexicanos.

Según el representante estadounidense, ambos gobiernos mantienen acciones coordinadas en materia de seguridad. “Bajo el liderazgo de Donald Trump y la Presidenta Claudia Sheinbaum, nuestros países continúan trabajando juntos para que ambas naciones estén más seguras”, afirmó.

Resultados de la Administración Trump en los Estados Unidos para desmantelar a los cárteles y detener el tráfico ilegal de armas de fuego. Aseguramos cerca de 50 mil armas de fuego, decomisamos casi 2.9 millones de cartuchos y hemos realizado más de 10 mil arrestos vinculados al… pic.twitter.com/NeSnyAWWjJ — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 10, 2026

Washington ha colocado el combate a las organizaciones criminales y al comercio clandestino de armamento entre los principales asuntos de la relación bilateral. El mensaje del embajador destacó las incautaciones, municiones confiscadas y capturas como resultados de la estrategia impulsada por la Casa Blanca.

Tráfico de armas, un tema prioritario entre México y Estados Unidos

El tráfico ilegal de armas se ha convertido en uno de los principales puntos de cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos, debido a que una parte importante del armamento utilizado por organizaciones criminales en territorio mexicano proviene del mercado estadounidense.

En distintos encuentros bilaterales, autoridades de ambos países han reiterado la necesidad de fortalecer el intercambio de información, incrementar los operativos conjuntos y frenar las redes dedicadas al tráfico de armas, considerado un factor que alimenta la violencia ligada al crimen organizado.

Las acciones también incluyen labores de inteligencia, inspecciones en cruces fronterizos y el seguimiento de organizaciones dedicadas a la compra, almacenamiento y traslado ilegal de armamento hacia territorio mexicano.

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MSL