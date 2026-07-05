Embajador Ronald Johnson reconoce a la Selección Mexicana: ‘inspiraron a millones’

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, el 18 de marzo de 2026.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dedicó un mensaje de reconocimiento a la Selección Mexicana al concluir su participación en el Mundial tras caer 3-2 ante Inglaterra.

A través de la red social X, el diplomático destacó el desempeño del equipo y el apoyo constante de la afición; además, afirmó que el representativo nacional dejó una actuación destacada durante la Copa del Mundo en cada encuentro.

“Qué extraordinario torneo tuvo México. Jugaron con determinación, representaron a su país con orgullo e inspiraron a millones”, escribió.

Johnson también se refirió al respaldo que recibió la Selección Mexicana desde las tribunas y fuera de ellas, al señalar que “su afición estuvo con ustedes en cada paso del camino”.

“Gracias por los momentos inolvidables”, concluyó.

Qué extraordinario torneo tuvo México. 🇲🇽 Jugaron con determinación, representaron a su país con orgullo e inspiraron a millones. Su afición estuvo con ustedes en cada paso del camino. Gracias por los momentos inolvidables. — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 6, 2026

Sheinbaum pide no bajar ánimo tras eliminación de México

| Por Yulia Bonilla

Ante la derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió no dejar caer el ánimo y sostuvo que lo conseguido por el cuadro Tricolor vive en el corazón de la población.

Al escucharse el silbatazo final, la mandataria se levantó de su asiento se giró hacia la multitud decaída de la explanada municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México —hasta donde se trasladó para disfrutar del partido—, acomodó su playera y pidió a todos aplaudir.

Entre el gentío que la perseguía para tomarse una foto, la mandataria se detuvo para decir ante la prensa que reconocía al equipo por su desempeño sobre la cancha.

“Mi reconocimiento a la Selección. ¡Viva México! Lo entregaron todo, jugó muy bien, muy bien”, dijo sonriente mientras pedía a la afición no dejar que el ánimo cayera.

▶️ #VIDEO | “Mi reconocimiento a la Selección. ¡Viva México!” La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció la entrega del equipo mexicano tras quedar fuera de la máxima justa de selecciones y pidió a la afición mantener el ánimo 🇲🇽⚽https://t.co/lLyjZ1Yazv



📹: @Yul_Bonilla… pic.twitter.com/ZoFXZULeEh — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 6, 2026

Minutos más tarde de abandonar el lugar, Sheinbaum Pardo publicó un mensaje en redes sociales para reiterar que ahora toca aprender y seguir adelante.

“¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo”, dijo.

Comentó que el esfuerzo dado por la Selección quedará con la población, a la que también dedicó un reconocimiento por haber hecho que México se posicionara como un gran anfitrión.

“Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre. A todas y todos, demostramos que México es el mejor anfitrión del mundo, con un pueblo alegre y unido. ¡¡Por siempre, vamos, México!!”, dijo.

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cehr