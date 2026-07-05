Con la frente en alto: así despidió el Zócalo a la Selección Mexicana tras caer ante Inglaterra

Afición reacciona al marcador 3-2 del partido México contra Inglaterra, en el Zócalo de la Ciudad de México.

La ilusión terminó, pero el orgullo permaneció intacto. La Selección Mexicana quedó eliminada del Mundial de Futbol de 2026 tras perder 3-2 frente a Inglaterra, pero en el Zócalo de la Ciudad de México, donde miles de aficionados siguieron el encuentro desde el Fan Fest, el silbatazo final no significó el abandono de su equipo.

Los momentos más complicados llegaron cuando Inglaterra marcó dos goles consecutivos. Por unos segundos el silencio se apoderó de la plancha, pero enseguida fue reemplazado por un grito que se escuchó al unísono: “¡Sí se puede!, ¡sí se puede!”. Nadie dejó de creer.

La respuesta llegó con el gol de Julián Quiñones, colombiano naturalizado mexicano, que volvió a encender la esperanza. Cada vez que tomaba el balón los aficionados coreaban su nombre, convencidos de que aún era posible igualar el marcador.

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La emoción volvió a explotar cuando Raúl Jiménez convirtió el penal que acercó a México en el marcador y devolvió la vida a un Zócalo que nunca dejó de alentar.

📷 #Video | Así se vivió el gol de Raúl Jiménez tras cobrar penal durante el encuentro donde México quedó eliminado a manos de Inglaterra



📷: Fernanda Rangel @soyrangelisima



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Del otro lado de la cancha virtual, el portero Raúl “Tala” Rangel también recibió el respaldo absoluto. Aunque fue el primer partido del torneo en el que recibió goles, los aficionados no dejaron de reconocer cada una de sus atajadas .

Cuando terminó el partido hubo lágrimas, rostros desencajados y algunos aficionados que, convertidos por unos minutos en directores técnicos, reclamaban cada jugada con gritos y groserías.

Desempeño de la Selección revitaliza el espíritu futbolero

Sin embargo, el ambiente cambió rápidamente cuando uno de los animadores del Fan Fest del Zócalo recordó que llegar hasta esta instancia del Mundial no había sido una tarea sencilla y pidió reconocer el esfuerzo del equipo dirigido por Javier Aguirre.

La derrota no borró el orgullo porque mientras abandonaban el Zócalo rumbo a las estaciones del Metro, las conversaciones coincidían en una idea: esta Selección recuperó la entrega que durante años habían extrañado.

▶️ #Vídeo | 💔🇲🇽 ¡Lágrimas, gritos y frustración!



Así reaccionó la afición en el Zócalo tras la derrota de México 3-2 ante Inglaterra. El Tricolor se quedó a un gol de forzar el alargue y mantener vivo el sueño. ⚽😢

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Pese a derrota, México no pierde dignidad

Para muchos, el equipo del “Vasco” Aguirre jugó con valentía desde su debut ante Sudáfrica hasta el último minuto frente a Inglaterra.

Otros ya miraban hacia la siguiente semifinal y aseguraban que Inglaterra encontraría un rival mucho más complicado cuando enfrentara a Noruega y a su figura Erling Haaland el próximo 11 de julio.

Entre cornetas que seguían sonando, banderas sobre los hombros y jersey verdes, los aficionados emprendieron el camino de regreso a casa y a pesar de que México quedó eliminado del Mundial, en el Zócalo nadie sintió que su selección hubiera perdido la dignidad.

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cehr