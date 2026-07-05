Fan Fest del Zócalo alcanza su máxima capacidad previo al México vs Inglaterra

Zócalo de la Ciudad de México, abarrotado previo al partido de México contra Inglaterra.

A unas tres horas del inicio del partido entre las selecciones de México e Inglaterra, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el Fan Festival del Zócalo de la Ciudad de México alcanzó su máxima capacidad.

Para seguir la transmisión en vivo del encuentro de octavos de final del Mundial, la corporación sugirió a las y los aficionados asistir a sedes alternas, como el Monumento a la Revolución, o a las pantallas instaladas en calles del Centro Histórico, así como en Paseo de la Reforma.

La #SSC informa:



Ante la alta afluencia de aficionados nacionales y extranjeros en el #FanFest del #Zócalo capitalino, se recomienda a las personas asistentes dirigirse a las pantallas alternas instaladas en el perímetro del #CentroHistórico o al #MonumentoALaRevolución, donde… pic.twitter.com/MnWXrndIke — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 5, 2026

¿Dónde están las pantallas en el Centro Histórico?

Para disfrutar el juego, el gobierno de la Ciudad de México instaló al menos 9 pantallas en calles aledañas a la Plaza de la Constitución:

5 de mayo y Palma

5 de mayo e Isabel la Católica

Madero y Palma

20 de noviembre y Uruguay

20 de noviembre y Mesones

20 de noviembre y Regina

Pino Suárez y Uruguay

Pino Suárez y El Salvador

16 de septiembre y Palma

Pantallas instaladas en calles del Centro Histórico. ı Foto: X, @SSC_CDMX

¿Dónde están las pantallas en Paseo de la Reforma?

Además, se instalaron 28 pantallas chicas en distintos puntos de Paseo de la Reforma y en sobre avenida Juárez.

Asimismo, se colocaron 6 pantallas grandes en los siguientes puntos:

Estela de Luz

Ángel de la Independencia

Glorieta del Ahuehuete

Monumento a Cuauhtémoc

Avenida de la República

También, se montaron 2 escenarios con pantalla:

Ángel de la Independencia

Monumento a la Revolución

Pantallas instalada en Paseo de la Reforma y calles aledañas. ı Foto: X, @SeGobCDMX

Brugada pide descentralizar festejos

Por su parte, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, llamó a la afición a festejar con responsabilidad un posible triunfo de la Selección Mexicana en todo Paseo de la Reforma y de la Ciudad de México, y no solamente en el Ángel de la Independencia.

A través de un mensaje en video, la mandataria pidió a los fanáticos que, al concluir el partido entre las selecciones de México e Inglaterra, festejen en otras glorietas de Paseo de la Reforma.

“Justo en la zona del Ángel tenemos un gran perímetro de seguridad. Generalmente se llena antes de que empiece el partido, así que yo los convoco que después del partido ya no vayamos a este lugar que ya va a estar lleno, sino que nos canalicemos a las demás glorietas, a los demás puntos. Les pido a todas y todos que seamos responsables, que si ya está lleno hagamos caso a Protección Civil, a Seguridad”, exhortó.

Esto, luego de que en el festejo del triunfo de México en contra de Ecuador, cuatro personas fallecieron en las inmediaciones del Paseo de la Reforma, tres de ellas por asfixia debido a las aglomeraciones.

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cehr