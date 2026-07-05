Fan Fest del Zócalo alcanza su máxima capacidad previo al México vs Inglaterra

A unas tres horas del inicio del partido entre las selecciones de México e Inglaterra, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el Fan Festival del Zócalo de la Ciudad de México alcanzó su máxima capacidad.
Para seguir la transmisión en vivo del encuentro de octavos de final del Mundial, la corporación sugirió a las y los aficionados asistir a sedes alternas, como el Monumento a la Revolución, o a las pantallas instaladas en calles del Centro Histórico, así como en Paseo de la Reforma.
¿Dónde están las pantallas en el Centro Histórico?
Para disfrutar el juego, el gobierno de la Ciudad de México instaló al menos 9 pantallas en calles aledañas a la Plaza de la Constitución:
Familias buscadoras marchan nuevamente en CDMX, en medio de pantallas gigantes por partido
- 5 de mayo y Palma
- 5 de mayo e Isabel la Católica
- Madero y Palma
- 20 de noviembre y Uruguay
- 20 de noviembre y Mesones
- 20 de noviembre y Regina
- Pino Suárez y Uruguay
- Pino Suárez y El Salvador
- 16 de septiembre y Palma
¿Dónde están las pantallas en Paseo de la Reforma?
Además, se instalaron 28 pantallas chicas en distintos puntos de Paseo de la Reforma y en sobre avenida Juárez.
Asimismo, se colocaron 6 pantallas grandes en los siguientes puntos:
- Estela de Luz
- Ángel de la Independencia
- Glorieta del Ahuehuete
- Monumento a Cuauhtémoc
- Avenida de la República
También, se montaron 2 escenarios con pantalla:
- Ángel de la Independencia
- Monumento a la Revolución
Brugada pide descentralizar festejos
Por su parte, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, llamó a la afición a festejar con responsabilidad un posible triunfo de la Selección Mexicana en todo Paseo de la Reforma y de la Ciudad de México, y no solamente en el Ángel de la Independencia.
A través de un mensaje en video, la mandataria pidió a los fanáticos que, al concluir el partido entre las selecciones de México e Inglaterra, festejen en otras glorietas de Paseo de la Reforma.
“Justo en la zona del Ángel tenemos un gran perímetro de seguridad. Generalmente se llena antes de que empiece el partido, así que yo los convoco que después del partido ya no vayamos a este lugar que ya va a estar lleno, sino que nos canalicemos a las demás glorietas, a los demás puntos. Les pido a todas y todos que seamos responsables, que si ya está lleno hagamos caso a Protección Civil, a Seguridad”, exhortó.
Esto, luego de que en el festejo del triunfo de México en contra de Ecuador, cuatro personas fallecieron en las inmediaciones del Paseo de la Reforma, tres de ellas por asfixia debido a las aglomeraciones.
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cehr