Metro CDMX extiende horario este 5 de julio por el partido México vs Inglaterra

Este 5 de julio se llevará a cabo el partido de México contra Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, por lo que se espera que al igual que en ocasiones anteriores los aficionados celebren en grande antes, durante, y después del encuentro.

En la capital no solamente este, sino todos los domingos las y los usuarios del Metro pueden ingresar con sus bicicletas desde las 07:00 horas hasta las 24:00 horas, y colocarlas en alguno de los bici estacionamientos que se encuentran en algunas estaciones.

La CDMX se está preparando para el partido, por lo que algunos medios de transporte como el Metro y el Metrobús extendieron su horario este 5 de julio para las y los usuarios que lo requieran.

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Hoy tu bici viaja en Metro de 7:00 a 24:00 horas; toma en cuenta las siguientes medidas de seguridad 👉🏼 https://t.co/rTAuRXAxOy 🚴🏻‍♀️🚴🏻‍♂️ pic.twitter.com/lqrrBV1bGO — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 5, 2026

Horario del Metro 5 de julio

El director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, informó que este domingo 5 de julio se extenderá el horario de servicio por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Precisó que el horario de servicio del Metro de este 5 de julio continuará activo hasta las 02:00 horas del lunes 6 de julio en las siguientes líneas:

Línea 1 que va de Pantitlán a Observatorio

Línea 2 que va de Cuatro Caminos a Tasqueña

Línea 3 que va de Indios Verdes a Universidad

Línea 7 que va de El Rosario a Barranca del Muerto

Línea 8 que va de Garibaldi a Constitución de 1917

Por instrucciones de la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, hoy ampliamos el horario de servicio del @MetroCDMX hasta la 01:00 del lunes en las Líneas 1, 2, 3, 7 y 8, para facilitar el traslado de las y los aficionados que asistirán al partido de la Selección Nacional, así como de… pic.twitter.com/w0LsP3n4jT — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) July 5, 2026

Apuntó que esta modificación en el horario se realiza con la finalidad de brindar traslado a las y los aficionados que asistirán al partido, y a quienes estén celebrando o en alguno de los puntos de la capital en donde se transmitirá el partido de México contra Inglaterra.

El país entero se encuentra alistando la fiesta para este partido, pues la Selección Mexicana hasta el momento no ha recibido goles en contra durante el Mundial, lo que llena de esperanza a las y los aficionados sobre la posibilidad de que el equipo pase a cuartos de final.

Las redes sociales se han llenado de humor por parte de los hinchas y de la misma Selección, e incluso esta compartió que México se ha enfrentado a Inglaterra en dos ocasiones en el Estadio Ciudad de México, y en ninguna “ha recibido gol”.

Para #ElRecuerdo de hoy nos remontamos varios años atrás. 🤓



México ha enfrentado dos veces a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México. Una en 1969, en la que quedó 0-0, y otra en 1985 cuando ganó 1-0 con gol de Luis Flores.#SomosMéxico 💯 pic.twitter.com/owd7NcdUQq — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 5, 2026

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