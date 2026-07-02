Solidaridad en Metro CDMX: usuario recupera cartera gracias a redes

La funcionaria Rosario Granados Pineda formalizó el acta de entrega de las identificaciones bancarias en las instalaciones de la estación Juárez correspondientes a la Línea 3 del Metro CDMX.

Alexis, un estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), vivió un alivio enorme al recuperar su cartera extraviada en el Metro de la Ciudad de México. Este final feliz fue posible gracias a la rápida acción de una usuaria honesta y la difusión estratégica en redes sociales por parte de las autoridades del transporte.

Así fue el resguardo de la cartera con documentos

El incidente ocurrió el pasado martes, al término del partido entre México y Ecuador, en medio del operativo especial de transportación en la estación Tasqueña de la Línea 2. Alexis, como muchos aficionados, se dirigía a casa cuando perdió sus pertenencias.

Una usuaria, cuya identidad no fue revelada, encontró la cartera y, en un acto de civismo ejemplar, la entregó directamente al director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez. Este gesto de honestidad es un recordatorio del valor de la comunidad en la capital.

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Adrián Rubalcava pidió ayuda en redes para localizar al usuario

Rubalcava Suárez, al recibir el objeto, no dudó en utilizar las plataformas digitales para localizar al dueño. Inmediatamente, publicó en las redes sociales del Metro un mensaje directo: "Alexis, te estamos buscando…“, iniciando así una cadena de solidaridad digital.

La difusión en redes sociales demostró su efectividad. Al día siguiente, amigos de Alexis lo alertaron sobre la publicación, permitiéndole contactar a los teléfonos de Atención al Usuario del Metro para coordinar la entrega.

El director Adrián Rubalcava Suárez activó los canales digitales institucionales para ubicar al alumno del Instituto Politécnico Nacional que perdió sus pertenencias. ı Foto: Especial.

Para Alexis, la recuperación de su credencial de estudiante del Instituto Politécnico Nacional era lo más urgente. “Mi credencial del IPN era lo que más me urgía recuperar para mis trámites escolares”, comentó el joven, agradeciendo profundamente a la usuaria que encontró su cartera y, de manera especial, al director del Metro por la rápida difusión que hizo posible el reencuentro.

Este caso resalta la importancia de los documentos de identificación y bancarios para los estudiantes y ciudadanos en general, y cómo su pérdida puede generar complicaciones significativas en la vida diaria y trámites esenciales en México.

Finalmente, la entrega oficial se realizó en la estación Juárez de la Línea 3. Rosario Granados Pineda, titular del área de Atención al Usuario, fue la encargada de devolverle a Alexis sus pertenencias, cerrando así una historia con un desenlace positivo.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro, a través de este tipo de acciones, refuerza su compromiso con los usuarios y demuestra cómo la colaboración ciudadana, sumada a la agilidad de las redes sociales, puede resolver situaciones cotidianas de manera eficiente.

El Metro CDMX recuerda a sus usuarios que cuenta con diversos canales de comunicación para reportar objetos extraviados o solicitar asistencia, incluyendo sus líneas telefónicas y números de WhatsApp, fomentando así una cultura de apoyo y respuesta rápida.

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JVR