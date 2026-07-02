GCDMX estrena Ley de Cuidados

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la promulgación de la Ley de Cuidados, que protege el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado.

Así, la capital de México estrena una serie de reglas que establecen una responsabilidad compartida para que el Estado, el sector privado y la sociedad comparten la tarea de brindar bienestar.

Brugada Molina busca ampliar la cantidad de espacios que brindan servicios de Bienestar social como Utopías, Casa de las 3Rs e incluso impulsar educación y cuidados en sus primeros años de vida y hacerlo obligatorio como los son las primarias y secundarias.

La oposición capitalina acudió al evento en el que felicitaron la capacidad para llegar a acuerdos que derivaron en la aprobación por unanimidad de la Ley de Cuidados.

#VIDEO | ¡Hoy la CDMX estrena su Ley de Cuidados en la CDMX!



La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la promulgación de la Ley de Cuidados que protege el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado.



Eso quiere decir que en la capital de México estrena una serie… pic.twitter.com/v26zwgy8UL — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 2, 2026

Brugada Molina anunció que la Secretaria de Bienestar capitalina tiene la instrucción de hacer el primer conteo de analisis de las tareas de cuidado en la Ciudad de México para saber en manos de quien cae, cuánto tiempo le dedica, a cuánta gente cuida y si se le remunera o no.

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FGR