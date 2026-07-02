Metro CDMX HOY 2 de julio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 2 de julio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:

Se mantiene afluencia controlada y circulación constante de trenes desde las terminales en la Línea 1, 2, 5, 8, 9, 12 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.

Las Líneas 3, 7 y B registran alta afluencia; se envían unidades vacías a… pic.twitter.com/rH0yoiifGV — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 2, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 7

La línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. De acuerdo con el Metro, el servicio se agiliza debido a la alta afluencia presentada en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

" Más de 10 minutos sin pasar tren en dirección barranca línea 7 "

" Ya llevamos 10 minutos esperando en Tacuba dirección Barranca... "

“¿Está lloviendo dentro de la línea 7? O por qué la lentitud, Porque va haciendo base en cada estación de 5 minutos"

Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 7, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 2, 2026

Línea B

La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“M uevan la línea b"

“Línea B avanza con retraso, a paso de tortuga”

“Línea b detenida, ¿ahora cuál es el incidente? Llevamos 10 min haciendo base en estación Olímpica dirección Buenavista"

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 6

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LMCT