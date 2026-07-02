Nacida en Chapultepec

Xin Xin, el último panda mexicano, cumple 36 años

Su longevidad es equivalente a 110 años humanos. Última panda gigante de Latinoamérica y la única fuera del sistema de préstamos de China

Xin Xin, la panda mexicana que desafía al tiempo
Xin Xin, la panda mexicana que desafía al tiempo Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola
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Staff Infografía

LA PANDA Xin Xin cumplió ayer 36 años y alcanzó una longevidad excepcional —equivalente a 110 años humanos— que corona con éxito décadas de cuidado veterinario en México.

Nacida en 1990 en Chapultepec, es la última heredera de la mítica dinastía de pandas mexicanos iniciada en 1975. Su relevancia es única, pues es la última panda gigante de Latinoamérica y la única en el mundo exenta del sistema de préstamos de China.

Xin Xin es el máximo símbolo vivo del orgullo, la diplomacia y la excelencia de nuestro país en la conservación animal.

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Panda
Panda ı Foto: Especial

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