Identifican a hombre fallecido durante festejos en Paseo de la Reforma tras el México vs Ecuador

Aficionados de la Selección Mexicana en Paseo de la Reforma, el 30 de junio de 2026.

Ha sido identificado el hombre fallecido el pasado 30 de junio durante los festejos por el triunfo de México ante Ecuador en Paseo de la Reforma, informó la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México.

Luego de que el joven de alrededor de 25 años permaneciera sin ser identificado por casi 24 horas y que la dependencia solicitara ayuda a la ciudadanía, fue finalmente reconocido por sus familiares.

“Agradecemos a autoridades, medios de comunicación y personas usuarias de redes sociales que contribuyeron a difundir la información. Se envía sentidas condolencias a su familia y seres queridos, y reiteramos que el Gobierno de la Ciudad de México brindará el apoyo necesario a la familia”, informó la Secretaría de Salud Pública.

📢 Puesto de Mando del Sector Salud de la CDMX Informa:



Se ha identificado al masculino fallecido ayer en los festejos en el Ángel de la Independencia por el partido de la Selección Mexicana contra Ecuador, caso sobre el que se emitió una tarjeta con sus características para… pic.twitter.com/phx6JyOuYs — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 2, 2026

Más temprano este miércoles, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que abrió carpetas de investigación para esclarecer la muerte de cuatro personas durante las celebraciones en Paseo de la Reforma.

Durante la madrugada, las autoridades informaron que una joven de 19 años, un hombre de 44 y una mujer de 48 habían fallecido, presuntamente, por asfixia debido a la multitud.

Posteriormente, se informó la muerte de una cuarta persona, un hombre de aproximadamente 25 años residente del municipio de Huixquilucan, Estado de México.

Sobre la víctima, la secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, detalló que personal de emergencias lo trasladó a un hospital por “estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo”. Sin embargo, falleció por un paro cardiorrespiratorio .

Brugada invita a celebrar ‘con responsabilidad’

Por su parte, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, expresó su “profundo dolor” y manifestó su solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con quienes se comprometió a brindarles “todo el apoyo humano e institucional que requieran”.

En conferencia de prensa, exhortó a celebrar con responsabilidad y moderar el consumo de alcohol en los distintos puntos habilitados para seguir la Copa Mundial en la Ciudad de México, donde tan solo el pasado 30 de junio más de un millón 400 mil personas salieron a celebrar.

“Hago un llamado a vivir esta fiesta cuidándonos colectivamente, a vivir la emoción cuidándonos mutuamente. Construyamos una cultura de cuidado en concentraciones multitudinarias, mirar a quien está a nuestro lado, festejar con civismo, respetar las indicaciones de las autoridades de policía o de protección civil y actuar siempre con responsabilidad y solidaridad”, invitó.

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cehr