Fiscalía CDMX investiga muerte de 4 personas en Reforma; piden ayuda para identificar a una víctima

Aspecto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que inició cuatro carpetas de investigación por la muerte de cuatro personas en Paseo de la Reforma durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana ante su similar de Ecuador, el pasado 30 de junio.

En un primer evento, una mujer de 48 años murió en el cruce de Río Neva y avenida Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc; en un segundo incidente, una mujer de 19 años y un hombre de 44 fallecieron presuntamente por quedar atrapados en una concentración masiva. Otro hombre, aún sin identificar, también perdió la vida entre las calles Río Lerma y Río Tíber.

Al respecto, personal de la institución lleva a cabo las diligencias necesarias, entre ellas el análisis de videograbaciones, entrevistas y revisión de expedientes clínicos, para esclarecer los decesos.

Asimismo, informó que se brinda acompañamiento a los familiares de las víctimas y, de igual forma, se realizan acciones para identificar y localizar a familiares en el caso de la persona que permanece sin identificar.

Los dictámenes periciales que determinarán con precisión la causa de muerte en cada caso se encuentran en proceso de elaboración; además, la FGJCDMX lleva a cabo investigaciones independientes sobre la mecánica de hechos en cada una de las ubicaciones donde se registraron los eventos.

La Fiscalía CDMX inició cuatro carpetas de investigación por el fallecimiento de cuatro personas registrado durante y después de los festejos por el partido México-Ecuador, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.



De manera preliminar, tres de los casos habrían… pic.twitter.com/8xx8rt9tEt — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 2, 2026

Piden apoyo para identificar a víctima

Paralelamente, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México solicitó el apoyo de la ciudadanía para identificar a la cuarta persona fallecida en inmediaciones de Paseo de la Reforma.

Según la media filiación, se trata de un hombre de aproximadamente 25 años, de complexión media-delgada, tez morena clara o mestiza, con cabello negro, lacio y despeinado, además de barba y bigote incipientes.

Como señas particulares, presenta tres tatuajes: “Lia Renata” en el costado derecho; una araña debajo del ombligo, del lado izquierdo; y otro cerca del hombro o clavícula derecha. También tiene un lunar en la mejilla derecha y ombligo protruido.

📢 Ayúdanos a identificarlo.



Solicitamos el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de un hombre que lamentablemente perdió la vida durante los festejos en Paseo de la Reforma.



Si tienes información que pueda ayudar, comunícate a LOCATEL ☎️ 55 56 58 11 11.



🤝… pic.twitter.com/ZiGgRutBl2 — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 1, 2026

La Secretaría de Salud Pública invitó a cualquier persona que pueda aportar información para identificar al fallecido, o para localizar a sus familiares, a comunicarse con Locatel, al teléfono 55 5658 1111.

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cehr