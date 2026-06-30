Un millón de personas celebran en CDMX el triunfo de México ante Ecuador: Brugada

Miles de aficionados celebran en CDMX el triunfo de la México ante Ecuador, el 30 de junio de 2026.

Un millón de personas celebran en calles de la Ciudad de México la victoria de la Selección Mexicana ante su similar Ecuador, con la que el combinado nacional clasificó, invicto, a octavos de final del Mundial.

Así lo dio a conocer la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, desde el festival futbolero en el Parque Tezozómoc, en la alcaldía Azcapotzalco, donde disfrutó del partido junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Ya tenemos un millón de vecinos, ciudadanos, en las calles festejando”, afirmó la mandataria capitalina, quien invitó a las y los aficionados a dispersarse y evitar asistir a puntos saturados como el Ángel de la Independencia, o Paseo de la Reforma.

¡Volvimos a ganar, seguimos haciendo historia! pic.twitter.com/JE85XVx29N — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 1, 2026

En tanto, la Secretaría de Administración y Finanzas destacó la concentración superior al millón de personas, que llenaron en pocos minutos puntos como Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y la rotonda de la Torre del Caballito.

Afuera del Estadio Ciudad de México, cientos de aficionados siguieron el festejo con espuma y vuvuzelas, mientras esperaban la salida de la Selección.

▶️ #VIDEO | ¡LA FIESTA NO TERMINA!



Así celebran los aficionados a las afueras del Estadio Ciudad de México, donde esperan la salida de la Selección Mexicana para agradecerle el triunfo y ovacionar a los héroes de una noche que ilusiona a todo el país 🇲🇽🎉

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Al mismo tiempo, fuegos artificiales iluminaron el cielo sobre Paseo de la Reforma, uno de los puntos más concurridos durante las celebraciones junto al Zócalo de la Ciudad de México y calles del Centro Histórico.

▶ #Video | 🎆Así celebran con juegos pirotécnicos desde el Ángel de la Independencia tras la victoria de México sobre Ecuador en el Mundial



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Incluso bajo tierra, decenas de aficionados estiraron el festejo al corear el Cielito Lindo durante su trayecto en el Metro de la Ciudad de México, que ofrece servicio extendido hasta la 01:00 horas de este 1 de julio para facilitar el traslado de usuarios.

▶ #Video | Así el ambiente mundialista en el Metro de la Ciudad de México tras el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador



📹: @AdiGochez



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Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana

Más temprano, el triunfo con el que México dejó fuera del Mundial a Ecuador fue celebrado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien al término del duelo agradeció a la Selección Mexicana por “tanta alegría” que dio esta noche al país.

A su salida del Parque Tezozómoc, entre el regocijo de la multitud por el pase de la Selección a la fase de octavos, la mandataria se acercó a los “chintololos” que gritaban su nombre y, frente a las cámaras de la prensa que también la esperaban, alzó los brazos con los puños cerrados y exclamó alegre: “¡Ganó México, ganó México!”.

▶️ #VIDEO | ¡“GANÓ MÉXICO, GANÓ MÉXICO!”



Con evidente emoción, la Presidenta salió del Deportivo Tezozomoc celebrando el triunfo del Tricolor. Entre sonrisas y entusiasmo, exclamó con fuerza: “¡Ganó México, ganó México!”, sumándose a la alegría de la afición por la clasificación… pic.twitter.com/sTUn7gPki6 — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 1, 2026

Los festejos de la mandataria se mantuvieron mientras avanzaba y chocaba las palmas de las personas que esperaban saludarla.

“Felicidades a la Selección por darnos tanta alegría”, exclamó en su segunda pausa frente a la prensa.

Minutos más tarde, compartió una publicación en redes sociales donde reafirmó el reconocimiento al equipo, porque además de triunfar, dieron muestra sobre la cancha de que no se debe dejar de creer.

“Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer. Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. ¡Que siga sonando fuerte el grito de gol! ¡Viva México!”, escribió.

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cehr