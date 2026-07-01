Burlan ambulantes el operativo antichelas

A pesar de los esfuerzos de las autoridades capitalinas para evitar el ingreso de alcohol a Paseo de la Reforma en el marco del partido de México contra Ecuador, los comerciantes metieron botellas para ofrecer shots, “azulitos” o latas de cerveza.

Si bien en calles aledañas como Génova y Copenhague, elementos de seguridad y personal de la Secretaría de Gobierno local revisaban a los asistentes, los ambulantes que ya habían pasado todo filtro y vendían en la avenida ofrecían alcohol.

14 mil latas de cerveza decomisó el Gobierno el 24 de junio

“De a tres por 100”, dijo una comerciante al vender una lata de “chela” en 30 pesos, la cual tenía bien escondida en su carrito con chicharrones, dulces, capas para la lluvia, entre otros productos para no ser descubierta.

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Mientras despachaba, la mujer observaba con mucho cuidado a su alrededor para no ser descubierta. Se apuró para entregar el producto, cobrar y continuar con su vendimia normal.

En tanto, el secretario de Gobierno local, César Cravioto Romero, destacaba en sus redes sociales cómo autoridades tiraban el alcohol que en ese momento habían decomisado en Reforma durante el operativo de seguridad.

En comparación con los otros partidos de México, en Paseo de la Reforma se infringió la disposición, ya que pasadas las 17:00 horas, había quienes vendían shots en 10 pesos y las cubas en 20 pesos.

Además, vendedores sacaron hieleras llenas de “chelas” frías, otros más colocaron puestos con mesas plegables para ofrecer “azulitos” y algunos incluso entraron con carritos que tenían la leyenda: “mariscos y cerveza, puro sabor mazatleco” y sobre el mismo, varios paquetes de latas de cerveza.

Asimismo, en las inmediaciones de los filtros algunas personas se tomaban a prisa sus cervezas para que no se las decomisaran y tiraran, y otros más vaciaban el alcohol en bolsas de plástico para intentar pasarlo.

SIN TEMOR. En los alrededores del Centro Histórico también existieron tensiones entre ambulantes y personal de la Secretaría de Gobierno local.

Este diario observó cómo policías detuvieron a un vendedor de objetos de la Selección Nacional y quien entre forcejeos intentó darse a la fuga, pero fue alcanzado por los uniformados. Esto ocurrió a pesar de que había calles abarrotadas de comercianrtes informales.

Este diario observó además que en calles cercanas a la estación Pino Suárez, y en plena Ley Seca, había personas que ofrecían cerveza.