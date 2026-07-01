Juez vincula a sospechoso por desaparición de Fátima Ozoara

Un juez vinculó a proceso a Joel Ricardo “N”, presunto responsable de la desaparición de la enfermera Fátima Ozoara Cid Vázquez, quien fue hallada ayer sin vida en el Estado de México.

Autoridades ministeriales informaron a La Razón que un juez le imputó al sospechoso el delito de desaparición forzada de persona por particulares, durante la continuación de su audiencia inicial.

El Dato: Transcurrieron siete días desde el reporte de desaparición de Fátima Ozoara, hasta que las autoridades hallaron su cuerpo en el Estado de México.

En el evento, el juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada al detenido y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Por la mañana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que, mediante investigaciones, entrevistas y el análisis de videograbaciones estableció la probable participación de Joel Ricardo “N” en los hechos, aunque las pruebas permanecen bajo reserva.

Agentes detuvieron en flagrancia a Joel Ricardo “N” el 23 de junio, dos días después de la desaparición de Fátima, cuyo cuerpo se encontró en el municipio de Ocuilán, Estado de México, el 30 de junio.

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La fiscalía capitalina informó que brindó acompañamiento a la familia para el reconocimiento del cuerpo en el Servicio Médico Forense del Estado de México y aseguró que continuará las investigaciones, en coordinación con autoridades mexiquenses y de Morelos, para esclarecer los hechos y fortalecer la acusación contra Joel Ricardo “N”.

La ficha de búsqueda de Fátima permitió que las autoridades la identificaran en Ocuilán. En ella se describía como una mujer de tez morena clara, cabello negro, de 1.62 metros de estatura, con una cicatriz en el codo izquierdo y un tatuaje de una mariposa roja en el abdomen.

Las autoridades de la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos establecieron un polígono de búsqueda entre las tres entidades. Como resultado de esos trabajos localizaron el cuerpo de la joven en el paraje Ojo de Agua, sobre la carretera Santa Martha-Cuernavaca, en el municipio de Ocuilán, Estado de México.

LA PROTESTA. El 29 de junio, familiares y amigos de Fátima bloquearon los carriles centrales y laterales de Periférico Sur, con pancartas y fotografías de la joven para exigir a la fiscalía capitalina y al Gobierno federal agilizar las labores de búsqueda.

La protesta se prolongó durante casi tres horas y concluyó después de que los manifestantes acordaron establecer mesas de diálogo con las autoridades responsables de la investigación. Horas después, éstas confirmaron el hallazgo del cuerpo de la joven.