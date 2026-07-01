Hacen franeleros su agosto con festejos por el Tri en Reforma

Franeleros aprovechan la transmisión de los juegos de la Selección en Reforma y los festejos por las victorias, para cobrar a fanáticos, así como a vecinos, hasta 200 pesos para estacionarse en calles de la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En un recorrido, colonos dijeron a La Razón que la problemática inició desde el pasado 18 de junio, cuando el Tri se enfrentó y ganó a la escuadra de Corea del Sur. En ese momento, indicaron, en la calle Gabino Barreda al menos cuatro “viene, viene” apartaron espacios en la vía pública con botellas de agua, cajas y objetos para cobrar a los automovilistas que acudían al Ángel de la Independencia para celebrar la victoria de México.

EN LA CALLE Gabino Barreda los “viene, viene” apartaron espacios en la calle, ayer ı Foto: Luis Olivera|La Razón

“Es que cierran del otro lado (en el cruce de avenida Marina Nacional, rumbo a la colonia Cuauhtémoc). Y como no hay paso, por eso vienen aquí, porque también no está lejos, tampoco es cerca, caminando son unos 20 minutos, pero en la tarde cierran y ya no hay paso”, dijo Benjamín Flores, quien vive en el lugar.

TE RECOMENDAMOS: Sin temor Burlan ambulantes el operativo antichelas

Otras personas afirmaron que esta problemática no es nueva en la colonia San Rafael, pues ocurre con frecuencia en el Mercado de San Cosme o en días de actividad del Teatro San Rafael; sin embargo, con el Mundial los franeleros se extendieron a otras vialidades.

UN VECINO paga a una franelera un espacio en Sullivan. ı Foto: Luis Olivera|La Razón

En agosto de 2025, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una iniciativa de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para agregar a la Ley de Cultura Cívica el artículo 28 BIS que prohíbe los cobros irregulares a automovilistas en vía pública.

Así, la sanción para quien pida dinero por estacionar un automóvil en calles o avenidas es de 24 a 36 horas de arresto, lo cual también incluye apartar lugares con enseres como los que este periódico encontró en varias calles de la colonia San Rafael.

El Dato: Autoridades capitalinas han reportado que la actividad de los franeleros también está relacionada con casos de extorsión y agresiones a automovilistas y motociclistas.

Datos del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), obtenidos vía transparencia, detallan que, de enero de 2017 a febrero de 2026, la colonia San Rafael se situó como la número ocho en lo que se refiere a presencia de franeleros, con 704 reportes.

La actividad de los franeleros, a raíz de la Copa Mundial, ya afectó a vecinos como Karina Muñoz, quien enfrentó el intento de cobro de un “viene, viene” el 24 de junio pasado.

2.8 reportes semanales por franeleros registró el C5 en 2025

“Yo llego y me dice este cuate: ‘¿cuánto tiempo te vas a quedar?’. Sí me sorprendió mucho, porque nunca me había pasado, que me quieran cobrar por estacionarme afuera de donde vivo, nunca en la vida. La cosa es que no vienen a esta hora, en cualquier día del año ni en Navidad están. Esto es por el Mundial”, criticó.

La forma de operar de los franeleros es acercarse a cada conductor y preguntarle el tiempo estimado de estadía y si este acepta estacionarse paga un adelanto. En caso de no hacerlo, los supuestos cuidadores de vía pública pueden amenazar con dañar un automóvil, advertir por robos de piezas del vehículo o, en su defecto, niegan el espacio para estacionarse.

De acuerdo con los datos del C5, las quejas por la actividad de los “viene, viene” en la colonia San Rafael aumentaron 64.8 por ciento entre 2024 y 2025.

En la calle James Sullivan, un grupo de al menos 10 franeleros se apoderó ayer de las banquetas aledañas al Jardín del Arte Sullivan para cobrar en 200 pesos el lugar. Esto lo hicieron frente a policías.

“Pues son 200, parejo, jefe, a todos les estamos cobrando lo mismo. Ya si quiere, puede ir a dejar su coche en el estacionamiento”, explicó una “viene, viene” a un conductor que vivía a sólo cinco calles de dicho parque, ya que ésta fue la única opción que encontró para aparcar su auto ante el lleno de las vialidades por el triunfo de México ante Ecuador.

Según contó Luis Cisneros, dueño del café El Rincón del Tecólotl, la situación, efectivamente, sólo ha ocurrido durante los partidos de la Selección Nacional y los franeleros, consideró, no son de la zona.

“Ahorita, que yo sepa, no hay más, únicamente uno que está habitualmente. Los franeleros que habían eran tres hermanos. Uno de ellos falleció, los otros dos se retiraron, eran buenas personas, les decían ‘Los Lelos’, estos que están ahorita, para nada son de aquí.

“Son cabrones que sólo vienen a hacer negocio por el Mundial”, mencionó el comerciante, quien enfatizó que la situación de ayer inició entre las 16:00 y las 17:00 horas.