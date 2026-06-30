Claudia Sheinbaum asiste al Parque Tezozómoc para disfrutar el México vs Ecuador | VIDEO

Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum celebra un gol de México ante Ecuador, el 30 de junio de 2026.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asistió este martes al Parque Tezozómoc, en la alcaldía Azcapotzalco, para disfrutar el partido entre las selecciones de México y Ecuador, disputado en el Estadio Ciudad de México.

En el festival futbolero, la mandataria estuvo acompañada en primera fila por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. Juntas celebraron el primer gol de México del encuentro.

“¡Goooooooool!“, escribió Sheinbaum en una publicación en la red social X, que acompañó con un breve video de cómo celebró el tanto de Julián Quiñones, que abrió el marcador en favor de la Selección Mexicana.

Con los brazos en alto y un abrazo a la Jefa de Gobierno, Sheinbaum celebró la ventaja de México ante Ecuador mientras, al fondo, se escuchó un estruendoso “¡gooool!”.

Previamente, la Presidenta compartió otro video en el que aparece realizando la tradicional “ola” junto con asistentes del festival futbolero, quienes, a una voz, corean “¡México!, ¡México!, ¡México!” mientras ondean la bandera nacional, y luego cantan el Cielito Lindo.

Por su parte, Clara Brugada compartió otro ángulo de los festejos, ahora por el gol de Raúl Jiménez con el que la Selección Mexicana calificó a octavos de final.

"¡Felicidades a nuestra Selección Mexicana por este enorme triunfo histórico en casa!“, escribió la mandataria capitalina tras el silbatazo final, con el que el combinado nacional ganó su primer juego de eliminación directa en un Mundial desde 1986.

¡Segundo gol!



Vamos con todo por el triunfo, ¡vamos México! pic.twitter.com/Dn733DYBME — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 1, 2026

Asimismo, el gobierno de México celebró la clasificación del Tricolor tras imponerse 2-0 ante Ecuador en un duelo en el que destacó la actuación de Gilberto Mora, quien terminó por azuzar el ya tan aclamado “¿Y si sí?“ .

¡Continúa el sueño mundialista! La Selección Mexicana vence 2-0 a Ecuador en la Copa Mundial de Fútbol 2026. Clasifica a octavos de final. pic.twitter.com/30WyTdBuAK — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 1, 2026

¿Qué sigue para la Selección Mexicana en el Mundial?

Tras superar el dichoso cuarto partido, México espera a su próximo rival del Mundial que se definirá con el encuentro entre Inglaterra y República Democrática del Congo, programado para las 10:00 horas de este miércoles 1 de julio.

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cehr