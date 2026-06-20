“Somos una potencia cultural”, felicita CSP al Tri por su triunfo

La presidenta al festejar el gol de la Selección el pasado 18 de junio

La victoria de la Selección Mexicana y la atajada con la que el arquero Raúl El Tala Rangel impidió que a México le metieran gol, fue celebrado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al arranque de su conferencia de prensa, la mandataria federal extendió un reconocimiento al equipo mexicano por su desempeño en el partido en el que se disputaron ante Corea y que terminó con un marcador de 1-0.

En sus primeras palabras de la conferencia, la mandataria federal celebró la atajada del portero mexicano que ha dado la vuelta en el debate deportivo: “¡Un aplauso a la Selección! Contentos, contentas. Felices. Todos, muy muy emocionados. Pura felicidad. Muchas felicidades a la Selección Nacional por el juego, el gol, la atajada del portero y por la felicidad que le dan al pueblo de México. Muchas, muchas felicidades”.

El Tip: Luis Romo, mediocampista de la Selección Mexicana, anotó el gol que dio a México el triunfo sobre Corea del Sur.

A pesar de algunos incidentes que se registraron en la celebración, la mandataria aseguró que todo se llevó sin problemas mayores y consideró que el comportamiento de los aficionados fue de “diez”.

“Bueno, está muy bien en las tres sedes, muy, muy bien. No ha habido, realmente, ningún problema. Y como siempre, los aficionados y aficionadas mexicanos pues portándose de 10, la verdad. Muy bien, ha estado maravilloso. Y el equipo de Seguridad, muy bien también, trabajando todos los días”, expresó.

La Presidenta comparó la actitud que tiene la población con otras partes del mundo, al referirse a que la hospitalidad de los mexicanos no se encuentra en cualquier parte, además de la riqueza natural y cultural que ofrece.

“Bueno, lo primero es la alegría de las y los mexicanos. No en cualquier lugar se ve la alegría, la hospitalidad, el cariño, una fiesta. Y, por supuesto, que México ofrece paisajes, ofrece cultura. Somos una potencia cultural”, destacó.