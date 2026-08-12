SUPERISSSTE abre nueva tienda en Doctores CDMX con precios justos

Vecinos de la colonia Doctores en la Ciudad de México ya cuentan con una nueva tienda SUPERISSSTE, inaugurada el 12 de agosto en Dr. Pascua número 35. Ofrece productos de la canasta básica a precios accesibles, incluyendo alimentos frescos y artículos esenciales. La tienda, con una inversión de 4.3 millones de pesos mexicanos, busca mejorar la economía familiar. Abre de lunes a domingo, de 08:00 a 20:00 horas.
La inauguración fue encabezada por Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, y Dunia Ludlow Deloya, directora de Tiendas SUPERISSSTE. Batres destacó que esta apertura amplía la red de abasto popular con la canasta básica más económica y productos perecederos.
Ludlow invitó a los vecinos a “cuidar y usar” la tienda, enfatizando que encontrarán productos nacionales y opciones de ahorro, como hasta un 10 por ciento de descuento al pagar con la Tarjeta del Bienestar.
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Esta apertura forma parte de un plan de mejora de infraestructura de SUPERISSSTE, con diversas renovaciones y la incorporación de nuevos productos. Se han establecido alianzas estratégicas con FOVISSSTE, el Fondo de Cultura Económica (FCE) y Fonacot.
Martí Batres adelantó que la expansión continuará con una tienda en Tampico y nuevas sucursales en unidades habitacionales del FOVISSSTE y futuros hospitales del ISSSTE, integrando estos servicios al bienestar social.
El director general del ISSSTE recordó que SUPERISSSTE llegó a tener 375 tiendas, pero muchas cerraron en administraciones anteriores, dejando solo 39 sucursales al inicio de la actual gestión. Bajo la actual administración, se ha impulsado el rescate de esta cadena con nuevas aperturas. Elí Evangelista Martínez, subdirector del ISSSTE, subrayó cómo la renovación de estas tiendas demuestra que las instituciones públicas pueden fortalecerse y funcionar mejor para la ciudadanía.
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JVR