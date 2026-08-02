Claudia Sheinbaum y Martí Batres supervisan avance del nuevo Hospital Regional del ISSSTE en Oaxaca

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, visitaron la obra del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, que registra un avance del 62 por ciento y conformará el gran complejo médico Ciudad Salud.

“Oaxaca es la sede de lo que será la Ciudad de la Salud más grande de México. Para ello, el ISSSTE está construyendo un nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad y llevamos un 62 por ciento de avance de la obra”, publicó Batres Guadarrama en redes sociales.

Recorrimos la obra de lo que será el nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad del @ISSSTE_mx en 𝗢𝗮𝘅𝗮𝗰𝗮. Un gran equipo trabaja arduamente. Llevamos un 62% de avance. pic.twitter.com/TAa2c4qoxd — Martí Batres (@martibatres) August 2, 2026

Posteriormente, Martí Batres asistió al evento por el inicio de obra del Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Oaxaca, donde subrayó que la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE inició en agosto de 2025, con una inversión de 3 mil 500 millones de pesos, y se concluirá en tiempo récord, en beneficio de 531 mil 394 derechohabientes.

Asimismo, señaló que el nosocomio contará con 508 camas, de las cuales 250 serán censables, mientras que las restantes serán de terapia intensiva, observación en urgencias y para la unidad de trasplantes, así como un helipuerto para el traslado de pacientes y 36 especialidades.

“Va a contar con 43 consultorios, 11 quirófanos, 36 especialidades, de esas, entre algunas más, cardiología, temas del corazón; geriatría, temas de la gente grande; ginecología, oftalmología, oncología, el tema del cáncer; pediatría, niñas y niños; urología, algunas de las especialidades más importantes” Martí Batres Guadarrama. director del ISSSTE



Obras del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSE de Oaxaca. ı Foto: Cortesía

Además, agregó, el nosocomio tendrá un equipo de alta tecnología, como un acelerador lineal para combatir el cáncer con precisión submilimétrica; unidad radiológica, unidad de rayos X, equipo de resonancia magnética de tres teslas, tomógrafo de 128 cortes, dos salas de mastografía, un arco en C, dos salas de hemodinamia y área de medicina nuclear.

“Todo esto va a estar en el sur de México, que es donde se necesita más infraestructura, más servicios, más atención y, especialmente, en nuestro querido estado de Oaxaca”, explicó.

Finalmente, Martí Batres agradeció a los pueblos de San Lorenzo Cacaotepec, a la agencia Guadalupe Hidalgo, y al gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, clave para la donación del terreno donde estará la Ciudad Salud. Además, a la subdirectora de obras del ISSSTE, Rosa María Zabal Cortés, y a las y los trabajadores de la construcción.

Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE. ı Foto: Cortesía

cehr