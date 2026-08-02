Acción Nacional acusa a Morena de buscar censura en las redes sociales

El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, acusó al gobierno de Morena de intentar controlar las redes sociales como parte de una estrategia para reducir los espacios de expresión, debilitar los contrapesos y limitar las críticas contra las autoridades.

Jorge Romero reconoció que el entorno digital presenta riesgos que requieren atención, entre ellos fraudes, violencia y conductas que afectan a niñas, niños o adolescentes. Sin embargo, sostuvo que esas medidas no deben otorgar facultades para retirar contenidos por motivos políticos.

“Una cosa es proteger a las personas frente a fraudes, violencia y delitos digitales, y otra muy distinta darle al gobierno la facultad de decidir qué puede publicarse, qué debe eliminarse y quién tiene derecho a ser escuchado”, declaró el dirigente panista.

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN ı Foto: @JorgeRoHe

De acuerdo con su postura, cualquier mecanismo que permita a las autoridades determinar de manera unilateral qué información resulta verdadera, falsa o inconveniente podría abrir espacios para decisiones discrecionales. También rechazó que el aparato estatal intervenga contra ciudadanos, periodistas y opositores.

“El gobierno no puede ser juez y parte. No puede imponer su propia versión de los hechos y después utilizar el aparato del Estado para desacreditar, perseguir o silenciar a quienes piensan diferente”, expresó.

Para Romero Herrera, los posibles límites a las plataformas digitales forman parte de una serie de acciones que atribuyó a Morena, entre ellas la desaparición de organismos autónomos, los cambios al Poder Judicial y los cuestionamientos contra comunicadores desde Palacio Nacional.

“Primero atacaron a los organismos autónomos, después debilitaron al Poder Judicial, todos los días desacreditan a periodistas y opositores desde la mañanera y ahora pretenden controlar lo que los mexicanos dicen en las redes sociales”, afirmó.

Jorge Romero acusó al gobierno de Morena de intentar controlar las redes sociales ı Foto: Cuartoscuro

Sobre la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el líder del PAN señaló que las personas mencionadas desde ese espacio no cuentan con condiciones equivalentes para responder. “La mañanera se ha convertido en un tribunal político sin derecho de réplica”, aseveró.

México, añadió, podría avanzar hacia un escenario de mayores restricciones si la descalificación de voces críticas adquiere normalidad o recibe respaldo institucional. “La pérdida de la libertad de expresión no sucede de un día para otro. Comienza cuando se normaliza la descalificación, se castiga la crítica y el gobierno pretende decidir qué pueden decir las personas y qué información tienen derecho a conocer”, puntualizó.

Como parte de su posicionamiento, Acción Nacional ofreció defender el acceso libre a las plataformas digitales, el derecho a la información y la posibilidad de cuestionar al poder sin represalias.

Romero aseguró que su partido se opondrá a cualquier disposición que permita a una autoridad definir una versión única de los acontecimientos. “La democracia necesita ciudadanos libres, instituciones fuertes y voces que puedan cuestionar al poder. El PAN estará siempre del lado de esas libertades”, concluyó.

La censura en redes sociales es parte de la ruta autoritaria de Morena para controlar a México.#Boletín 🗞️ pic.twitter.com/nmGY9gJgJr — Acción Nacional (@AccionNacional) August 2, 2026

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LMCT