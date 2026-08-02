Línea telefónica: ¿Qué números se tienen que registrar en agosto 2026?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) había establecido como fecha límite de registro de líneas telefónicas el 30 de junio; sin embargo, este plazo se amplió y se establecieron fechas límites para cada terminación.

La línea telefónica de las personas que residen en México deberá ser registrada con sus proveedores de telefonía, pues quienes no realicen el trámite podrían quedarse sin cobertura de manera temporal.

Las nuevas fechas implementadas por la CRT permiten que las y los usuarios que no realizaron el registro antes del 30 de junio puedan hacer el trámite conforme al último dígito de su número de teléfono.

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Registro de líneas telefónicas agosto 2026

En agosto las y los usuarios con terminación 0 deberán registrar su número telefónico como máximo el sábado 15, mientras que los usuarios con la terminación 1 tendrán hasta el lunes 31 de agosto.

📅 ¡Que no se te pase la fecha!



Si tu número telefónico termina en 0 o 1, es momento de vincular tu línea. Recuerda que es importante para que no suspendan temporalmente tu número.



✅ Ten a la mano tu identificación oficial vigente con CURP.



📱 Realiza el registro en… pic.twitter.com/oqh3MCmTKO — CRTGobMX (@CRTGobMX) July 28, 2026

Las fechas establecidas por el CRT para el registro de líneas telefónicas son las siguientes:

Terminación 0 : Fecha límite de registro 15 de agosto

Terminación 1 : Fecha límite de registro 31 de agosto

Terminación 2 : Fecha límite de registro 15 de septiembre

Terminación 3 : Fecha límite de registro 30 de septiembre

Terminación 4 : Fecha límite de registro 15 de octubre

Terminación 5 : Fecha límite de registro 31 de octubre

Terminación 6 : Fecha límite de registro 15 de noviembre

Terminación 7 : Fecha límite de registro 30 de noviembre

Terminación 8 : Fecha límite de registro 15 de diciembre

Terminación 9: Fecha límite de registro 31 de diciembre

Con esta medida se pretende que los delitos como la extorsión y las estafas disminuyan, pues el anonimato de los números telefónicos es aprovechado para estas y otras actividades delictivas.

Este calendario permite que las personas cuenten con más tiempo para registrar su número telefónico; sin embargo, se recomienda que realicen este proceso incluso antes de la fecha límite.

Vincular tu línea telefónica es un trámite sencillo que ayuda a fortalecer la seguridad y combatir el uso anónimo de los celulares. 📱✅



🗓️ Consulta la fecha que te corresponde según el último dígito de tu número y realiza el proceso hoy mismo. 📋 pic.twitter.com/xo0Wraczrv — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 28, 2026

Para realizar el registro de la línea de telefonía móvil se requiere contar con una identificación, nombre o razón social, CURP o RFC, y número telefónico que será asociado.

Este trámite se puede realizar de forma presencial en los centros de atención; y en línea, por medio de la Plataforma de Gestión de Líneas Telefónicas Móviles que tenga cada Proveedor del servicio.

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